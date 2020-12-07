Джо Байден обіцяє встановити в США 500 тисяч зарядок для електромобілів до 2030 року

Одною з обіцянок Джо Байдена було побудувати за державний рахунок до 2030 року 500 тисяч публічних зарядних терміналів для електромобілів. За прогнозом аналітичного агентства BloombergNEF, це призведе до зростання парку електромобілів в США до 25 мільйонів штук за найближчі десять років.

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Зараз в країні налічується 90 тисяч зарядних терміналів, з яких понад 20 тисяч належать компанії Tesla і заряджають виключно їх електромобілі. За ступенем розвитку зарядної інфраструктури Америка зараз поступається Західній Європі і Китаю, відзначають аналітики. Згідно з прогнозом, загальна кількість зарядок до 2030 року має збільшитися до 866 тисяч, з яких байденовскі складуть більше половини. Щоб досягти цього показника, протягом найближчих дев’яти років в країні має відкриватися по 150 зарядних терміналів щодня.

Важливо відзначити, що передвиборна обіцянка Байдена є не більше ніж планом, який ще належить здійснити. Для цього буде потрібно як мінімум схвалення парламенту, а можливо і переобрання Байдена на другий президентський термін.