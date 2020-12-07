Джо Байден обещает установить в США 500 тысяч зарядок для электромобилей к 2030 году

Одним из обещаний Джо Байдена было построить за государственный счет к 2030 году 500 тысяч публичных зарядных терминалов для электромобилей. По прогнозу аналитического агентства BloombergNEF, это приведет к росту парка электромобилей в США до 25 миллионов штук за ближайшие десять лет.

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Сейчас в стране насчитывается 90 тысяч зарядных терминалов, из которых более 20 тысяч принадлежат компании Tesla и заряжают исключительно их электромобили. По степени развития зарядной инфраструктуры Америка сейчас уступает западной Европе и Китаю, отмечают аналитики. Согласно прогнозу, общее количество зарядок к 2030 году должно увеличиться до 866 тысяч, из которых байденовские составят более половины. Чтобы достичь этого показателя, в течение ближайших девяти лет в стране должно открываться по 150 зарядных терминалов ежедневно.

Важно отметить, что предвыборное обещание Байдена является не более чем планом, который еще предстоит осуществить. Для этого будет нужно как минимум одобрение парламента, а возможно и переизбрание Байдена на второй президентский срок.