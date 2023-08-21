Копія шведського танка STRV 103 часів Холодної війни використовує реалістичні деталі для їзди по бездоріжжю.

Конструкція починається зі сталевої коробчатої рами та пневматичних гумових коліс. Потім вони додають електродвигун і систему ланцюгового приводу з реалістичними гусеницями танка.

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Шведський STRV 103 класифікується як безбаштовий танк, чи не єдиний танк такого типу часів холодної війни. Конструкція дала йому нижчий профіль, ніж більшість танків, що полегшувало приховування. Для команди, що стоїть за ND Woodworking Art, ці характеристики також спрощують процес виготовлення.

Після того, як рама надбудови завершена, команда збирає зовнішню оболонку з дерев’яних панелей, вирізаних відповідно до профілю STRV 103. Процес мало чим відрізняється від складання великого тривимірного пазлу. Частина за частиною танк набуває форми, майстри виготовляють аксесуари, такі як паливні баки та лопати з дерева.

Нарешті вони добудовують танк, і батько керує ним разом із сином. Передня частина опускається за допомогою гідравліки, що полегшує підйом або сходження. Як електромобіль, хоч і з обмеженим запасом ходу, він з легкістю долає дороги. Однак він не зможе тиснути машини або підніматися сходами і повертатися, як справжній танк.