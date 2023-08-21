Копия шведского танка STRV 103 времен Холодной войны использует реалистичные детали для езды по бездорожью.

Конструкция начинается со стальной коробчатой рамы и пневматических резиновых колес. Затем они добавляют электродвигатель и систему цепного привода с реалистичными гусеницами танка.

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Шведский STRV 103 классифицируется как безбашенный танк, едва ли не единственный танк такого типа времен холодной войны. Конструкция дала ему более низкий профиль, чем большинство танков, что облегчало сокрытие. Для команды, стоящей за ND Woodworking Art, эти характеристики также упрощают процесс изготовления.

После того, как рама надстройки завершена, команда собирает наружную оболочку из деревянных панелей, вырезанных в соответствии с профилем STRV 103. Процесс мало чем отличается от сборки большого трехмерного пазла. Часть за частью танк приобретает форму, мастера изготавливают аксессуары, такие как топливные баки и лопаты из дерева.

Наконец-то они достраивают танк, и отец управляет им вместе с сыном. Передняя часть опускается с помощью гидравлики, что облегчает подъем или схождение. Как электромобиль, хоть и с ограниченным запасом хода, он с легкостью преодолевает дорогу. Однако он не сможет давить машины или подниматься по лестнице и возвращаться, как настоящий танк.