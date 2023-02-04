Процес створення дерев'яного автомобіля зафіксовано на відео.

На YouTube-каналі ND-Woodworking Art деревина схожа на чарівний матеріал, який може перетворюватися на що завгодно. У вправних руках художника з масивних дерев’яних блоків збираються та вирізаються всі види транспортних засобів – від концепт-карів до танків. Останній витвір каналу привертає увагу до одного з найрозкішніших брендів – Rolls-Royce. Причому шестиколісна машина їздить.

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На відео показано, як створюється машина: від креслень на папері до ходового екземпляру. Спочатку вирізається підлога, вона зміцнюється металевим шасі, а потім встановлюються осі, електродвигун і рульова рейка. Кузов збирається з дерев’яних блоків, які потрібно розрізати та витесати. Тверді, зубчасті краї деревини повільно перетворюються на м’які вигини, а силует автомобіля змінюється, нагадуючи сучасний Rolls-Royce.

Після того, як машині надано потрібної форми, команда починає додавати деталі. Створюються вирізи для фар і задніх ліхтарів, а захисні накладки на бампер підсилюють зовнішній вигляд автомобіля. Всередині — дерев’яна центральна консоль із дверцятами. Автомобіль має хитромудру приладову панель з підсвіченим циферблатом, дерев’яними вентиляційними отворами та ручками.

Дивіться створення дерев'яного Rolls-Royce на відео:

YouTube-канал ND–Woodworking Art наповнений відео різних дерев’яних конструкцій, багато з яких достатньо великі, щоб перевозити дорослого та дитину.