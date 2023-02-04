Процесс создания деревянного автомобиля запечатлен на видео.

На YouTube-канале ND-Woodworking Art древесина похожа на волшебный материал, который может превращаться в что угодно. В искусных руках художника из массивных деревянных блоков собираются и вырезаются все виды транспортных средств – от концепт-каров до танков. Последнее произведение канала привлекает внимание к одному из самых роскошных брендов – Rolls-Royce. Причем шестиколесная машина ездит.

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На видео показано, как создается машина: от чертежей на бумаге до ходового экземпляра. Сначала вырезается пол, он укрепляется металлическим шасси, а затем устанавливаются оси, электродвигатель и рулевая рейка. Кузов собирается из деревянных блоков, которые необходимо разрезать и вытесать. Твердые зубчатые края древесины медленно превращаются в мягкие изгибы, а силуэт автомобиля меняется, напоминая современный Rolls-Royce.

После того, как машине придана нужная форма, команда начинает добавлять детали. Создаются вырезы для фар и задних фонарей, а защитные накладки на бампер усиливают внешний вид автомобиля. Внутри – деревянная центральная консоль с дверцей. Автомобиль имеет замысловатую приборную панель с подсвеченным циферблатом, деревянными вентиляционными отверстиями и ручками.

Смотрите создание деревянного Rolls-Royce на видео:

YouTube-канал ND-Woodworking Art наполнен видео различных деревянных конструкций, многие из которых достаточно большие, чтобы перевозить взрослого и ребенка.