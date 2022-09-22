Вага бетонного велосипеда - 134,5 кг, і в нього немає гальм. Однак процес його виготовлення надзвичайно цікавий.

Ентузіасти з Ютуб-каналу Play To DIY виклали відео, в якому показали процес виготовлення та використання велосипеда з бетону. Звичайно, при виробництві використовували рідкий бетон, а для досягнення прийнятного результату зробили немало дослідів, експериментів та витрачено немало бетону…

До речі електровелосипед власними руками: як і з чого

Спочатку накреслили схему рами велосипеда та підібрали до нього з’єднання, труби та підшипники зі справжнього велика. Потім зробили форму (опалубку) з фанери та пластикових труб.

Арматуру приварили до залізних “колін” з велосипеда та закріпили за допомогою алюмінієвого дроту. Потім цю конструкцію залили бетоном. Рідкий бетон був потрібен для досягнення високої міцності та відсутності усадки. Опалубку відділили. Потім так само зробили другу частину рами. Педалі з зірочками та залізні частини коліс просто залили бетоном. З сідла зробили форму та в якості арматури залишили його начинку.

Щоб зробити шолом, працювали з бетоном, який ще не повністю затвердів. З бетону зробили навіть окуляри! Єдине, що залишилось цілковито залізним – ланцюг, адже бетонний велосипед має їздити!

Дивіться відео, як зробити бетонний велосипед:

Щоб їхати на бетонному велосипеді вагою у 134,5 кг, потрібна сила, та й розминка перед тим не зашкодить. Але велосипед їде, повертає, хоча й розганятись надто швидко на ньому не варто. Адже гальмівної системи в ньому немає, тож треба легенько знижувати швидкість до повної зупинки.

У автора проєкту бетонного велика є багато інших божевільних ідей – наприклад, зробити двоколісний транспортний засіб з дерева, без ланцюга чи невидимим.