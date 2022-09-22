Вес бетонного велосипеда – 134,5 кг, и у него нет тормозов. Однако процесс его изготовления чрезвычайно интересен.

Энтузиасты с ютуб-канала Play To DIY выложили видео, в котором показали процесс изготовления и использования велосипеда из бетона. Конечно, при производстве использовали жидкий бетон, а для достижения приемлемого результата сделали немало опытов, экспериментов и потратили немало бетона…

Кстати Электровелосипед своими руками: как и из чего

Сначала начертили схему рамы велосипеда и подобрали к нему соединения, трубы и подшипники с настоящего велика. Затем сделали форму (опалубку) из фанеры и пластиковых труб.

Арматуру приварили к железным “коленям” с велосипеда и закрепили с помощью алюминиевой проволоки. Затем эту конструкцию залили бетоном. Жидкий бетон требовался для достижения высокой прочности и отсутствия усадки. Опалубку отделили. Затем так же сделали вторую часть рамы. Педали со звездочками и железные части колес просто залили бетоном. Из седла сделали форму и в качестве арматуры оставили его начинку.

Чтобы сделать шлем, работали с бетоном, который еще не полностью затвердел. Из бетона сделали даже очки! Единственное, что осталось полностью железным – цепь, ведь бетонный велосипед должен ездить!

Смотрите видео, как сделать бетонный велосипед:

Чтобы ехать на бетонном велосипеде весом в 134,5 кг, нужна сила, да и разминка перед тем не помешает. Но велосипед едет, поворачивает, хотя и разгоняться слишком быстро на нем не стоит. Ведь тормозной системы в нем нет, поэтому надо легонько снижать скорость до полной остановки.

У автора проекта бетонного велика есть много других сумасшедших идей – например, сделать двухколесное транспортное средство из дерева, без цепи или невидимым.