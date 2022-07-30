О преимуществах велосипеда с электроприводом, наверное, рассказывать никому не нужно. Хорошо известен и главный его недостаток – немалая цена. Авто 24 рассказывает о надежном способе обойти эту проблему: как сделать электровелосипед самостоятельно.

Хорошо это или плохо, но буквально изготавливать электровелосипед своими руками вам не придется. И вряд ли удалось бы даже при большом желании. Под понятием “сделать электровелосипед” следует понимать установку на обычный велик нескольких дополнительных компонентов. И именно об их подборе и особенностях монтажа мы и поговорим.

Один из немногих недостатков электровелосипеда – его существенно больший вес по сравнению с привычным велосипедом.

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В комплект электропривода входит:

Мотор-колесо. Чаще (и дешевле) это бывает переднее колесо. Двигатель в него встраивается либо через редуктор, либо – напрямую. Первый вариант экономит энергию и позволяет движение накатом, второй – стоит дешевле. С мотор-колесом прямого привода на велосипеде тяжело ехать в режиме педалирования, без помощи электропривода. Понятно, что диаметр и ширина колеса должны совпадать со штатными колесами базового велосипеда.

Чаще (и дешевле) это бывает переднее колесо. Двигатель в него встраивается либо через редуктор, либо – напрямую. Первый вариант экономит энергию и позволяет движение накатом, второй – стоит дешевле. С мотор-колесом прямого привода на велосипеде тяжело ехать в режиме педалирования, без помощи электропривода. Понятно, что диаметр и ширина колеса должны совпадать со штатными колесами базового велосипеда. Аккумулятор. Может быть дешевым свинцово-кислотным, может – более долговечным и эффективным литий-ионным. Емкость (5 – 20 Ач) можно выбирать, обычно она обеспечивает пробег в 10 – 50 км. Удобно, когда батарея сделана легкосъемной, тогда ее просто забирать с собой на подзарядку и всякий раз, когда вы будете оставлять транспорт без присмотра.

Может быть дешевым свинцово-кислотным, может – более долговечным и эффективным литий-ионным. Емкость (5 – 20 Ач) можно выбирать, обычно она обеспечивает пробег в 10 – 50 км. Удобно, когда батарея сделана легкосъемной, тогда ее просто забирать с собой на подзарядку и всякий раз, когда вы будете оставлять транспорт без присмотра. Контроллер (модуль управления). Он должен соответствовать основным электрическим параметрам двигателя. Теоретически от настроек контроллера зависит динамика и "дальнобойность" электровелика, но в сегменте бюджетных комплектов особого выбора не будет.

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В минимальный комплект конверсии входит мотор-колесо, контроллер, ручка управления и провода. Трип-компьютер и рычаги тормозов (для мотора с режимом рекуперации) – опции.

Ручка "газа" ("акселератор"). Должны совпадать электрические параметры ручки и контроллера. Поскольку диаметр трубы руля велосипедов более или менее одинаков, с монтажом особых проблем не возникает. В бюджетном варианте на ручке установлен индикатор состояния батареи.

("акселератор"). Должны совпадать электрические параметры ручки и контроллера. Поскольку диаметр трубы руля велосипедов более или менее одинаков, с монтажом особых проблем не возникает. В бюджетном варианте на ручке установлен индикатор состояния батареи. Провода. Ничего хитрого в них нет, и несложный (по сравнению с автомобильной проводкой) жгут можно было бы сделать самому – если бы не штекеры на концах. Но если слово паяльник вас не пугает, на покупке готовой проводки можно сэкономить.

Собственно, на чем еще можно сэкономить деньги, читайте в следующем абзаце. Ведь цена комплекта многим из новичков-электробайкеров тоже может показаться немалой.

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Кроме переднего и заднего мотор-колес можно приобрести двигатель центрального расположения (возле каретки). С ним можно переключать передачи, но он дороже.

На чем можно сэкономить

Технический уровень компонентов разных марок более или менее одинаков, поэтому сэкономить на качестве скорее всего не получится – и мы бы и не советовали это делать. Но опытные владельцы электрических велосипедов поделились с нами другими секретами экономии при превращении обычного велосипеда в электроверсию.

На самостоятельном подборе компонентов. Если хорошо погрузиться в тему, узлы можно подобрать из разных источников. Тем более, они продаются не только в официальных интернет-магазинах, но и на руках.

Если хорошо погрузиться в тему, узлы можно подобрать из разных источников. Тем более, они продаются не только в официальных интернет-магазинах, но и на руках. На покупке б/у компонентов. В принципе есть смысл покупать не новый двигатель и электронные блоки, привезенные с европейских велоразборок. Сложнее ситуация с аккумулятором, который часто продают как раз из-за утраченной емкости. Но в любом случае нужно хорошо разбираться в вопросе, чтобы не купить откровенный хлам.

В принципе есть смысл покупать не новый двигатель и электронные блоки, привезенные с европейских велоразборок. Сложнее ситуация с аккумулятором, который часто продают как раз из-за утраченной емкости. Но в любом случае нужно хорошо разбираться в вопросе, чтобы не купить откровенный хлам. Самостоятельное изготовление аккумулятора. Это не каждому по силам, но в Украине есть умельцы, производящие велосипедные батареи на продажу. Они набирают их из стандартных элементов, извлеченных из аккумуляторов электромобилей. В частности, наиболее качественными считаются элементы от Tesla. Такая самодельная батарея обходится в два-три раза дешевле качественной новой.

Очень удобно, когда батарея имеет устройство быстрого демонтажа с замком, чтобы забирать ее домой на подзарядку.

Отметим, что зарядное устройство нужно покупать отдельно. Его параметры (в первую очередь – напряжение) зависят от характеристик аккумулятора. В свою очередь, неподходящая "зарядка" может если не "убить" батарею, то неоправданно долго заряжать ее.

Рекомендация Авто24

Перед тем как принять окончательное решение по варианту переоборудования велосипеда в электробайк, было бы очень полезно поделиться своими планами с опытным велосипедистом. Который и электропривод знает, и стаж путешествий на двухколесном друге имеет. Когда более опытный коллега утвердит ваши планы, тогда можно будет приступать к работе.

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