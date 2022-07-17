Сегодня у жителя Украины есть целый ворох причин приобрести себе электровелосипед. Но для многих этот транспорт со всех сторон незнаком и критерии его оценки неизвестны. Журналисты "Авто 24" разобрались, как выбирать велосипед с электроприводом.

Даже если у вас есть электромобиль, подход к электровелосипеду вы найдете не сразу. В первую очередь потому, что есть существенные отличия в концепции повода. Выбор удобнее разделить на два этапа – так сказать, грубый отбор и тонкий.

Снаружи электровелосипед от обычного легко отличить по наличию аккумулятора. Но бывает, что его прячут в раму, как у моделей на фото.

Сначала нужно определиться с несколькими базовыми параметрами вашего будущего электровелосипеда.

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Форм-фактор

Как и в автомобильном мире, велосипеды – и электрифицированные в том числе – отличаются по назначению. Распределение здесь такое: городские, дорожные, горные, складные. Выбираете в зависимости от того, где будет эксплуатироваться ваш электровелик и какие при этом задания на него будут полагаться. Имейте в виду, что почти обязательно улучшение одних характеристик ухудшит хотя бы одну-две других.

К примеру, выносливый электробайк для прогулок на природе не только будет дороже из-за более прочной конструкции, но и будет иметь существенно более дорогую систему электропривода.

Практически любой тип велосипеда может быть электрифицирован: городской, складной, дорожный, горный, туристический.

Привод: задний, передний, средний

Прежде всего скажем, что технические нюансы устройства электрического велосипеда увязаны между собой. Поэтому при существующем разнообразии компоновок и конструкций выбор на самом деле может быть ограничен.

Расположение двигателя в переднем колесе – наиболее простой и дешевый вариант. Но если придется снимать колесо для размещения велосипеда в багажнике, то вы будете иметь дополнительные хлопоты с разъединением проводов. На проселках сложного профиля при резком добавлении "газа" возможно кратковременная пробуксовка переднего ведущего колеса.

Двигатель в переднем колесе – самый дешевый вариант компоновки электровелосипеда. Соединение мотора с колесом бывает прямым или через редуктор.

Расположение двигателя в заднем колесе обеспечивает более уверенное поведение байка на плохой дороге и допускает большую мощность двигателя.

Встречается еще размещение электромоторчика в центре рамы – у каретки, но это самый дорогой вариант, связанный с некоторыми дополнительными возможностями привода (о них также ниже). Например, иногда это позволяет использовать “коробку передач” у заднего колеса – а это не только лучшая тяга на подъемах, но и больший пробег от зарядки к зарядке.

Двигатель: редукторный или нет

Здесь все просто. Двигатель со встроенным редуктором дает лучшую тягу и экономит заряд батареи. В минусы ему заносят меньшую максимальную скорость, но если честно, и тех 30 – 32 км/ч для наших дорог вполне достаточно. Потому что, не дай Бог, падать на асфальт с тех 50 км/ч, которые дает безредукторный мотор, в летней велосипедной одежде просто опасно.

Редукторный двигатель повышает крутящий момент на колесе и экономит энергию. Но он дороже и не так быстр, как мотор с прямым приводом.

Гибрид или нет

Более дорогие модели имеют очень полезный гибридный режим движения – когда электропривод не заменяет человека целиком, а только помогает ему крутить педали. Эта функция называется еще pedal-assist – педальный ассистент, он экономит энергию в батарее и оставляет водителю возможность поработать физически. Обычно есть несколько степеней помощи, а еще ассистент бывает с интеллектом: чем сильнее водитель налегает на педали, тем сильнее чувствуется помощь.

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Тип батареи

Аккумуляторы бывают трех видов:

Свинцовые SLA. Дешевые, но с малой емкостью и малым количеством циклов заряд/разряд (300-500 циклов).

Дешевые, но с малой емкостью и малым количеством циклов заряд/разряд (300-500 циклов). Литий-ионные Li-Ion. Они существенно дороже, но имеют большое количество циклов (до 1000) и меньший вес. То есть при тех же размерах такая батарея будет либо более легкой, либо с большим пробегом. Именно такой аккумулятор рекомендуем покупать для домашнего электровелосипеда.

Они существенно дороже, но имеют большое количество циклов (до 1000) и меньший вес. То есть при тех же размерах такая батарея будет либо более легкой, либо с большим пробегом. Именно такой аккумулятор рекомендуем покупать для домашнего электровелосипеда. Литий-фосфатный LiFePO4. Очень дорогие, но вдвое долговечнее литий-ионных. Жизнь в 2000 циклов заряд/разряд понадобится тем, кто ездит очень много, сажает и заряжает батарею по несколько раз в день.

От себя добавим, что очень полезно, когда батарея выполнена легкосъемной: это и против воров помогает, и позволяет заряжать аккумулятор дома, например ночью.

Лишь несколько дополнительных компонентов превращают обычный велик в электрический. Но цена вырастает как минимум вдвое.

Кроме основных критериев выбора электровелосипеда есть еще несколько вторичных. Но здесь уже проще, поскольку все сродни автомобильным принципам.

Мощность двигателя. Минимальной считается 200 – 300 Вт, этого достаточно для неторопливого передвижения по ровным асфальтовым дорогам. Наиболее распространены велосипедные электромоторы – мощностью около 500 Вт, с таким запасом мощности можно выезжать на загородные тропы-дорожки. Самые крутые электробайки имеют мощность до 1000 ватт.

Запас хода. Минимальная приемлемая емкость литий-ионной батареи – 10 А*ч, с ней ровным асфальтом можно проехать 15 км. От этого показателя и нужно отталкиваться при выборе. Отметим, что 60 – 80 км на одной зарядке считаются очень хорошим показателем.

Электронные опции. На первый взгляд очень полезная вещь – рекуперация энергии. Это когда при движении с горы накатом двигатель работает в режиме генератора и возвращает энергию в батарею. Но из-за небольшой массы двухколесного транспорта эффект от рекуперации – на уровне нескольких процентов. На дорогих моделях может быть еще опция круиз-контроля, остальные также знакомы нам: борткомпьютер, фара, задний фонарь, багажник или корзинка.

Даже самый простой комплект электропривода включает в себя устройство отображения состояния батареи. На фото уже настоящий трипкомпьютер.

Рекомендация Авто24

Если вы понимаете, что покупка электровелосипеда для вас трудна в финансовом смысле, рассмотрите вопрос с другой стороны. Возможно, у вас есть обычный велосипед – это можно превратить его в электробайк. Готовые комплекты для такого перевоплощения продаются в Интернете. При наличии элементарных слесарных навыков его можно установить на велосипед своими руками. Главное, что нужно учесть при выборе такого комплекта – чтобы все его компоненты были согласованы между собой. Кроме того, нужно, чтобы геометрические параметры вашего базового велосипеда подходили к узлам электрокомплекта.

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