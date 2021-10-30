Велосипед "Украина" всегда был не просто брендом, а визитной карточкой украинской промышленности. Но кроме массовых моделей, на ХВЗ в Харькове выпускали малотиражные велосипеды и прочий, малоизвестный ныне транспорт. Попробуем вспомнить самые интересные образцы.

Велосипед – транспорт простой лишь на первый взгляд. На самом деле он требует высокой культуры производства и вот почему. С одной стороны, конструкторы всегда пытаются сделать велосипед как можно легче, ведь водителю приходится перемещать его (и себя) исключительно силой собственных мышц. Но с другой стороны, целый ряд деталей должен быть очень прочными, поскольку они испытывают большие циклические нагрузки – такие уж принципиальные особенности любой веломашины.

Спортивный велосипед ХВЗ В-542 “Спорт” – мечта мальчишек 1970-х. Действительно достойный вел для тренировок и прогулок

К этому добавляется вопрос безопасности, ведь поломка некоторых деталей велосипеда на ходу однозначно приведет к падению и травмированию велосипедиста. Который, напомним, зачастую не спортсмен, а рядовой гражданин с посредственным уровнем физической подготовки.

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Отсюда строгие требования в первую очередь к конструкционным материалам, которые определяют прочность соответственных деталей и в то же время их вес. У велосипедов ХВЗ с прочностью было все в порядке – даже если говорить не о спортивных, а о массовых моделях. Но сегодня мы вспомним о малоизвестных или совсем забытых моделях велосипедов (и не только!) из Харькова.

Велосипед “Турист-Тандем”, мод. 197-411, 1990 – 1992 гг.

Этот двухместный велосипед с размещением седоков по схеме “тандем” удобный для семейных прогулок и прокатных сервисов. Благодаря использованию комплектующих от серийных моделей, он не был слишком дорогим. Обратите внимание, что в тандеме сохранено четыре передачи, как на базовом “Туристе” – относительная редкость в те времена.

Двухместные велосипеды-тандемы на ХВЗ выпускались серийно, но серии были ограничены из-за небольшого спроса

Но широкого распространения “Тандем” не получил. Дело том, что его появление на рынке пришлось на годы экономических проблем, когда единственным востребованным велосипедом был тот, к которому можно было привязать сапку и мешок картошки.

МГ-1, 1961-1963 годы

Опираясь на большой опыт проектирования и производства экипажной части легкого двухколесного транспорта, завод ХВЗ разработал этот МГ – “мопед грузовой”. Для него использовали 50-кубовый движок мощностью 1,5 л.с.

Если бы в стране было разрешено частное предпринимательство, этот микрофургончик стал бы популярным.

Грузовой мопед не прижился на рынке: частным владельцам он тогда был не нужен, а госучреждения требовали более мощную технику

До 60 кг полезной нагрузки он мог перевозить со скоростью 30 км/ч, и это был неплохой результат. Но государственные предприятия (в первую очередь общественного питания) требовали более мощного развозного транспорта, и могли себе его позволить. Поэтому пирожки из кулинарий и столовых по школам и другим точкам впоследствии развозили на грузовых версиях киевских мотоциклов МТ “Днепр” и мотороллерах “Муравей”. Однако, небольшую промышленную партию МГ-1 все-таки сделали – в версии для доставки почты.

Велосипед женский, модель неизвестна, 1963 год

Один из самых таинственных велосипедов ХВЗ. Он есть, но никаких документальных упоминаний о нем нет. Судя по рассказу хозяйки показанного на фото экземпляра, это была небольшая (около 10 шт.) опытная партия модели, которую планировали выпустить к определенному громкому событию.

Странный гибрид женского велосипеда и мотовелосипеда так и остался в нескольких экземплярах. Один из которых дожил до наших дней

Но решение о выпуске не утвердили, никакую документацию не создали. А те демонстрационные экземпляры, которые успели сделать на опытном участке, распродали работникам завода.

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Интересные отличия этого велосипеда – прочная рама, соединение которой созданы по принципу рам мотовелосипедов. Такими же усиленными были и колеса, шатуны также были заимствованы у мотовелосипеда. Трогательная деталь: стильная сетка из тонких нитей, которые закрывают заднее колесо – чтобы юбка велосипедистки не попала в спицы. До настоящего времени эта защита не сохранилась, но соответствующие отверстия в заднем крыле есть. На сегодня известно лишь об одном экземпляре этого велосипеда (на фото), в 2015 году он был продан в Киев.

Мотовелосипед В-901 “Харьков”, 1958 – 1963 годы

Поскольку такой транспорт в послевоенные годы назывался мотовелосипедом, его проектирование и производство доверили Харьковскому велозаводу. Который, кстати, не так давно выпускал и полноценные мотоциклы. Моторизованное детище харьковчан было с моторчиком “Д-4” харьковской разработки и разгонялось до максимальной скорости 35 км/ч. Причем широкие энергоемкие шины 26х2 и мягкая подвеска колеса позволяли быстро двигаться и по плохой дороге. Удивительно, но вес В-901 был всего 26 кг, то есть не намного больше, чем у рядового велика того времени.

Мотовелосипед В-901 стал первым советским транспортом подобного типа. Показательно, что двигатель для него тоже спроектировали в Харькове

Передвижной торговый комплекс ХВЗ

Один из плодов творческого поиска харьковских маркетологов конца 1980-х – начала 1990-х. Передвижная торговая точка – удобный вариант для мелких торговцев, в частности, в курортных зонах. Массово этот продукт ХВЗ не производился.

Интересное, если не сказать передовое для того времени решение: торговая точка с термокамерой и зонтиком на удобном велосипедном шасси

Прицеп велосипедный мод. 020-411

Очень полезная вещь, в первую очередь для дачников и фермеров. Прицеп создавали в конце 1980-х годов. Легкая и вместительная тележка получилась достаточно крепкой – таки ее проектировали профессионалы велосипедного дела. В отличии, кстати, от современных китайских аналогов, которые сделаны по аналогичной схеме, но из дешевых материалов и с упрощениями за счет надежности.

Велосипедный прицеп конструкции ХВЗ был универсальным: его можно было использовать и как ручную тележку

Грузоподъемность прицепа по паспорту – 60 кг, пустой прицеп весит на пару килограммов больше, чем тягач – 18 кг. Обратите внимание: конструкторы имели в виду, что колеса опционально могут быть пластиковыми! Судя по наличию заводского индекса, велоприцепы мод. 020-411 выпускались на заводе, но нет сомнений, что это – настоящая экзотика даже в годы выпуска.

В завершение можно добавить, что часть приведенных здесь транспортных средств производства ХВЗ, несмотря на их уникальность, сохранилась до наших дней. Редкие велосипеды и мотовелосипеды ХВЗ хранятся в музеях и частных коллекциях, в том числе и в Украине.

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