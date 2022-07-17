Сьогодні у мешканця України є ціла купа причин придбати собі електровелосипед. Але для багатьох цей транспорт незнайомий, а критерії його оцінки невідомі. Журналісти “Авто 24” розібралися, як обирати велосипед з електроприводом.

Навіть якщо у вас є електромобіль, підхід до електровелосипеда ви знайдете не відразу. В першу чергу тому, що є суттєві відмінності у концепції приводу. Вибір зручніше розділити на два етапи – так би мовити, грубий відбір та тонкий.

Зовні електровелосипед від звичайного легко відрізнити за наявністю акумулятора. Але буває, що його ховають у раму, як у моделей на фото.

Спочатку треба визначитись із кількома базовими параметрами вашого майбутнього електровелосипеда.

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Форм-фактор

Як і в автомобільному світі, велосипеди – і електрифіковані у тому числі – відрізняються за призначенням. Розподіл тут такий: міські, дорожні, гірські, складні. Обираєте в залежності від того, де буде експлуатуватись ваш електровелик і які при цьому завдання на нього покладатимуться. Майте на увазі, що майже обов’язково покращення одних характеристик погіршить бодай одну-дві інших.

Наприклад, витривалий електробайк для прогулянок на природі не просто буде дорожчим через більш міцну конструкцію, а й матиме суттєво дорожчу систему електроприводу.

Практично будь-який тип велосипеда може бути електрифікованим: міський, складний, дорожній, гірський, туристичний.

Привід: задній чи передній

Технічні нюанси влаштування електричного велосипеда пов’язані між собою, тому при певному розмаїтті компоновок та конструкцій вибір насправді може бути обмеженим.

Розташування двигуна у передньому колесі – більш простий і дешевий варіант. Але якщо доведеться знімати його для розміщення у багажнику, то ви матимете додатковий клопіт з роз’єднанням дротів. На путівцях складного профілю при різкому доданні “газу” можливо короткочасне пробуксовування переднього ведучого колеса.

Двигун у передньому колесі – найдешевший варіант компоновки електровелосипеда. З’єднання мотора з колесом буває прямим або через редуктор.

Розташування мотора у задньому колесі забезпечує більш впевнену поведінку байка на поганій дорозі та дозволяє використати більшу потужність двигуна.

Зустрічається ще розміщення електромоторчика в центрі рами – біля каретки, але це найдорожчий варіант, пов’язаний з деякими додатковими можливостями приводу (про них нижче). Наприклад, іноді це дає змогу використовувати “коробку передач” біля заднього колеса – а це не лише краща тяга на підйомах, а й більший пробіг від зарядки до зарядки.

Двигун: редукторний чи ні

Тут все просто. Двигун з вбудованим редуктором дає кращу тягу і економить заряд батареї. В мінуси йому заносять меншу максимальну швидкість, але якщо чесно, і тих 30 – 32 км/год для наших доріг цілком достатньо. Адже падати на асфальт з тих 50 км/год, які дає безредукторний мотор, у літньому велосипедному одязі просто небезпечно.

Редукторний двигун підвищує обертовий момент на колесі й економить енергію. Але він дорожчий і не такий швидкий, як мотор з прямим приводом.

Гібрид чи ні

Більш дорогі моделі мають дуже корисний гібридний режим руху – коли електропривід не замінює людину цілком, а лише допомагає їй, коли вона крутить педалі. Ця функція називається ще pedal-assist – педальний асистент, він економить енергію у батареї й залишає водієві можливість попрацювати фізично. Зазвичай є кілька ступенів допомоги, а ще асистент буває з інтелектом: чим дужче водій налягає на педалі, тим більше відчувається допомога.

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Тип батареї

Акумулятори бувають трьох видів:

Свинцеві SLA. Дешеві, проте з малою ємністю та малою кількістю циклів заряд/розряд (300-500 циклів).

Дешеві, проте з малою ємністю та малою кількістю циклів заряд/розряд (300-500 циклів). Літій-іонні Li-Ion . Вони суттєво дорожчі, але мають велику кількість циклів (до 1000) та меншу вагу. Тобто при тих самих розмірах така батарея буде або легшою, або з більшим пробігом. Саме такий акумулятор радимо купувати для домашнього електровелосипеда.

. Вони суттєво дорожчі, але мають велику кількість циклів (до 1000) та меншу вагу. Тобто при тих самих розмірах така батарея буде або легшою, або з більшим пробігом. Саме такий акумулятор радимо купувати для домашнього електровелосипеда. Літій-фосфатні LiFePO4. Дуже дорогі, але удвічі живучіші за літій-іонні. Життя у 2000 циклів заряд/розряд знадобиться тим, хто їздить дуже багато, садить і заряджає батарею по кілька разів за день.

Від себе додамо, що дуже корисно, коли батарею виконано легкоз’ємною: це і проти крадіїв допомагає, і дозволяє заряджати акумулятор удома, наприклад, уночі.

Лише кілька додаткових компонентів перетворюють звичайний велик на електричний. Але ціна зростає як мінімум вдвічі.

Крім основних критеріїв вибору електровелосипеда, є ще кілька вторинних. Але тут вже простіше, оскільки все схоже на автомобільні принципи.

Потужність двигуна . Мінімальною вважається 200 – 300 Вт, цього достатньо для неквапливого пересування рівними асфальтовими дорогами. Найбільш поширені велосипедні електромотори – потужністю близько 500 Вт, з таким запасом потужності можна вже виїздити на заміські стежки-доріжки. Найкрутіші електробайки мають до 1000 ват.

Запас хода . Мінімальна прийнятна ємність літій-іонної батареї – 10 А*год, з нею рівним асфальтом можна проїхати аж 15 км. Від цього показника і треба відштовхуватись при виборі. Зазначимо, що 60 – 80 км на одній зарядці вважаються дуже добрим показнаком.

Електронні опції. На перший погляд, дуже корисна річ – рекуперація енергії. Це коли при русі з гори накатом двигун працює в режимі генератора і повертає енергію в батарею. Але через невелику масу двоколісного транспорту ефект від рекуперації – на рівні кількох відсотків. На дорогих моделях може бути ще опція круїз-контролю, решта – також знайомі нам борткомп’ютер, фара, габаритний вогонь, багажник або кошик.

Навіть найпростіший комплект електроприводу включає в себе прилад показу стану батареї. На фото вже справжній трипкомп’ютер.

Рекомендація Авто24

Якщо ви розумієте, що покупка електровелосипеда для вас важка у фінансовому розумінні, розгляньте питання з іншого боку. Можливо, у вас є звичайний велосипед – то можна перетворити його на електробайк. Готові комплекти для такого перевтілення продаються в інтернеті. За наявності елементарних слюсарних навичок його можна встановити на свій велосипед власними руками. Головне, що треба врахувати при виборі такого комплекту – щоб всі його компоненти були узгоджені між собою. Крім того, треба, щоб геометричні параметри вашого базового велосипеда підходили до вузлів електрокомплекту.

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