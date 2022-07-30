Про переваги велосипеда з електроприводом, певно, розповідати нікому не треба. Відомий і головний його недолік – чимала ціна. “Авто 24” розповідає про надійний спосіб обійти цю проблему: як зробити електровелосипед самотужки.

Добре це чи погано, але буквально виготовляти електровелосипед власними руками вам не доведеться. І навряд чи вдалося б навіть за великого бажання. Під виготовленням електровелосипеда треба розуміти встановлення на звичайний велік кількох додаткових компонентів. І саме про їх підбір та особливості монтажу ми і поговоримо.

Один з небагатьох недоліків електровелосипеда – его суттєво більша вага у порівнянні з звичним веліком.

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До комплекту електроприводу входить:

Мотор-колесо . Найчастіше (і найдешевше) це буває переднє колесо. Двигун у нього вбудовується або через редуктор, або – напряму. Перший варіант економить енергію і дозволяє рух накатом, другий – коштує дешевше. Зрозуміло, що діаметр та ширина колеса мають збігатися зі штатними колесами базового велосипеда.

. Найчастіше (і найдешевше) це буває переднє колесо. Двигун у нього вбудовується або через редуктор, або – напряму. Перший варіант економить енергію і дозволяє рух накатом, другий – коштує дешевше. Зрозуміло, що діаметр та ширина колеса мають збігатися зі штатними колесами базового велосипеда. Акумулятор . Може бути дешевим свинцево-кислотним, може – більш живучим та ефективним літій-іонним. Ємність можна обирати, зазвичай вона забезпечує пробіг 15 – 30 км. Зручно, коли батарея зроблена такою, що легко знімається, тоді її просто забирати з собою на підзарядку та щоразу, коли ви будете залишати транспорт без догляду.

. Може бути дешевим свинцево-кислотним, може – більш живучим та ефективним літій-іонним. Ємність можна обирати, зазвичай вона забезпечує пробіг 15 – 30 км. Зручно, коли батарея зроблена такою, що легко знімається, тоді її просто забирати з собою на підзарядку та щоразу, коли ви будете залишати транспорт без догляду. Контролер (модуль керування). Він має відповідати основним електричним параметрам мотора. Теоретично від налагоджень контролера залежить динаміка та “далекобійність” електробайка, але у сегменті бюджетних двигунів особливого вибору не буде.

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До мінімального комплекту конверсії входить мотор-колесо, контролер, ручка керування, акумулятор та дроти. Трип-комп’ютер та важелі гальм – опції

Ручка “газу” (“акселератор”). Так само мають збігатися електричні параметри ручки та контролера. Оскільки діаметр труби керма велосипедів більш-менш однаковий, з монтажем особливих проблем не виникає. У бюджетному варіанті на ручці встановлено індикатор стану батареї.

(“акселератор”). Так само мають збігатися електричні параметри ручки та контролера. Оскільки діаметр труби керма велосипедів більш-менш однаковий, з монтажем особливих проблем не виникає. У бюджетному варіанті на ручці встановлено індикатор стану батареї. Дроти. Нічого хитрого в них немає, і нескладний (у порівнянні з автомобільною проводкою) джгут можна було б зробити самому – якби не штекери на кінцях. Але якщо слово паяльник вас не лякає, на покупці готової проводки можна зекономити.

Власне, на чому ще можна заощадити гроші, читайте у наступному абзаці. Адже ціна комплекту багатьом з новачків-електробайкерів теж може здатися чималою.

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Крім переднього та заднього мотор-коліс можна придбати двигун для центрального розташування – біля каретки. У нього свої переваги.

На чому можна зекономити

Технічний рівень компонентів різних марок більш-менш однаковий, тому зекономити на якості швидше за все не вийде – та ми і не радили б це робити. Але досвідчені власники електричних велосипедів поділилися з нами іншими секретами економії при перетворенні звичайного веліка на електроверсію.

На самостійному підборі компонентів . Якщо добре зануритися в тему, вузли можна підібрати з різних джерел. Тим більше вони продаються не лише в “офіційних” інтернет-магазинах, а й на руках.

. Якщо добре зануритися в тему, вузли можна підібрати з різних джерел. Тим більше вони продаються не лише в “офіційних” інтернет-магазинах, а й на руках. На купівлі вживаних компонентів. У принципі, є сенс купувати не новий двигун та електронні блоки, привезені з європейських велошротів. Складніша ситуація з акумулятором, який часто продають саме через втрачену від віку ємність. Але в будь-якому випадку потрібно добре розумітися на питанні, щоб не купити відвертий мотлох..

У принципі, є сенс купувати не новий двигун та електронні блоки, привезені з європейських велошротів. Складніша ситуація з акумулятором, який часто продають саме через втрачену від віку ємність. Але в будь-якому випадку потрібно добре розумітися на питанні, щоб не купити відвертий мотлох.. На самостійному виготовленні акумулятора. Це не кожному під силу, але в Україні є умільці, які виготовляють велосипедні батареї на продаж. Вони набирають їх зі стандартних елементів, вилучених з акумуляторів електромобілів. Зокрема, найбільш якісними вважають елементи від Tesla. Така саморобна батарея обходиться удвічі-тричі рази дешевше за якісну нову.

Дуже зручно, коли батарея має пристрій швидкого демонтажу з замком – щоб забирати її додому на підзарядку. Але це збільшує ціну.

Зазначимо, що зарядний пристрій треба купувати окремо. Його параметри (в першу чергу – напруга) залежать від характеристик акумулятора. Своєю чергою, невідповідна “зарядка” може якщо не “вбити” батарею, то невиправдано довго заряджати її.

Рекомендація Авто24

Перед тим, як прийняти остаточне рішення щодо варіанту отримання електровелосипеда, було б дуже корисно поділитися своїми планами з досвідченим велосипедистом. Який і електропривід знає, і стаж мандрівок на двоколісному другові має. Коли більш досвідчений колега затвердить ваші плани, тоді можна буде приступати до роботи.

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