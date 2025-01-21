База даних знову працює: відновлено перереєстрацію автомобілів

Обслуговування в сервісних центрах МВС відновлено та здійснюється за попереднім записом. Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис.

Зараз проходить тестування оновленої системи Е-запису для отримання послуг. На час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи – усе залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги.

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Електронна черга

Щоб отримати талон попереднього запису, спочатку треба пройти авторизацію. Вона проводиться за допомогою: електронного підпису, BankID або Дія.Підпису. Далі обирається потрібна послуга, зручний територіальний сервісний центр МВС, дата та час отримання послуги.

Якщо не вдається пройти авторизацію – варто повторити спробу пізніше. Через неготовність системи до великого попиту вона може давати збій. У Головному сервісному центрі МВС запевняють що їхні фахівці контролюють ситуацію, щоб у випадку технічних несправностей усунути причини в найкоротший термін.

Талон Е-запису є індивідуальним, тому передавати його стороннім особам заборонено. Для уникнення зловживань із талонами попереднього запису існує обмеження на кількість отриманих талонів. Протягом місяця одна людина може отримати 4 талони онлайн.

Також здійснити запис можна в терміналі, який знаходиться безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Талони генеруються в день звернення та на 2 дні наперед. Реєстрація в терміналі проводиться не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.

Перереєстрація через Дію

Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок Дія. Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

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Алгоритм отримання послуги через Дію. Продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код і поділитись ним із покупцем. Далі людина, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії:

залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;

при замовленні нового номерного знаку, обрати платну чи безкоштовну комбінацію;

обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на пластиковому бланку;

вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

підтвердити правильність введених даних;

оплатити послугу.

Далі відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження, договір не укладається. Про це система автоматично згенерує повідомлення.

Після успішної перевірки формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець і продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів надходить до Укрпошти. А поштовий оператор направляє на вказану замовником адресу.

У Головному сервісному центрі МВС звертають увагу, що договір купівлі-продажу заповнюється впродовж 24 години з початку формування. Анулювати його можливо тільки до моменту підписання. Також наголошуємо, що у застосунку Дія доступний виключно перший продаж авто впродовж поточного року.

Незалежно від “прописки”

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Послуги надаються незалежно від місця реєстрації та проживання. Тривалий час перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника з об’єктивних причин була недоступна через вразливість системи до хакерських атак. Це призвело до того, що кількість громадян, кому потрібна послуга, наразі перевищує пропускну здатність сервісних центрів МВС. Відповідно, через неготовність сервісних центрів МВС до такої ситуації можливі затримки в обслуговуванні.

Вразливість до хакерських атак

У зв’язку зі збоєм у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС із 20 грудня 2024 року вимушені були призупинити надання окремих реєстраційних послуг із транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника. Також тимчасово не надавалися послуги уповноваженим представникам, які зверталися для отримання послуг в інтересах інших осіб за нотаріальною довіреністю. Наразі державні реєстри працюють і надання послуг у сервісних центрах МВС відновлено.