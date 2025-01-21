База данных снова работает: возобновлена перерегистрация автомобилей

Обслуживание в сервисных центрах МВД восстановлено и осуществляется по предварительной записи. Талоны доступны на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись. Сейчас проходит тестирование обновленной системы Е-записи для получения услуг. На время переходного периода регистрация происходит по старой и новой версиями системы – все зависит от выбранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги.

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Электронная очередь

Чтобы получить талон предварительной записи сначала надо пройти авторизацию. Она проводится с помощью: электронной подписи, BankID или Дія.Підпису. Далее выбирается нужная услуга, удобный территориальный сервисный центр МВД, дата и время получения услуги.

Если не удается пройти авторизацию – стоит повторить попытку позже. Из-за неготовности системы к большому спросу она может давать сбой. В Главном сервисном центре МВД уверяют что их специалисты контролируют ситуацию, чтобы в случае технических неисправностей устранить причины в кратчайшие сроки.

Талон Е-записи является индивидуальным, поэтому передавать его посторонним лицам запрещено. Во избежание злоупотреблений с талонами предварительной записи существует ограничение на количество полученных талонов. В течение месяца один человек может получить 4 талона онлайн.

Также осуществить запись можно в терминале, который находится непосредственно в помещении сервисного центра. Талоны генерируются в день обращения и на 2 дня вперед. Регистрация в терминале проводится не позднее, чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.

Перерегистрация через Дию

Перерегистрировать транспортное средство можно и онлайн через приложение Дія. Услуга доступна для легковых авто, мотоциклов и мопедов. Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.

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Алгоритм получения услуги через Дию. Продавцу необходимо авторизоваться в приложении Дія, сгенерировать QR-код и поделиться им с покупателем. Далее человек, который хочет приобрести транспортное средство, должен выполнить следующие действия:

оставить имеющийся номерной знак или забронировать новый со специальной серией DI;

при заказе нового номерного знака, выбрать платную или бесплатную комбинацию;

выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства: электронное или изготовленное на пластиковом бланке;

указать отделение Укрпочты для получения номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства;

подтвердить правильность введенных данных;

оплатить услугу.

Далее сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств. Если авто находится в розыске, имеющиеся ограничения или обременения, договор не заключается. Об этом система автоматически сгенерирует сообщение.

После успешной проверки формируется договор купли-продажи, который подписывают покупатель и продавец с помощью Дія.Підпис. Подписанные документы поступают в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет выбранные номерные знаки и печатает свидетельство о регистрации за новым владельцем. Готовый пакет документов поступает в Укрпочту. А почтовый оператор направляет на указанный заказчиком адрес.

В Главном сервисном центре МВД обращают внимание, что договор купли-продажи заполняется в течение 24 часов с начала формирования. Аннулировать его возможно только до момента подписания. Также отмечаем, что в приложении Дия доступна исключительно первая продажа авто в течение текущего года.

Независимо от “прописки”

Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Услуги предоставляются независимо от места регистрации и проживания. Долгое время перерегистрация транспортных средств со сменой владельца по объективным причинам была недоступна из-за уязвимости системы к хакерским атакам. Это привело к тому, что количество граждан, кому нужна услуга, сейчас превышает пропускную способность сервисных центров МВД. Соответственно, из-за неготовности сервисных центров МВД к такой ситуации возможны задержки в обслуживании.

Уязвимость к хакерским атакам

В связи со сбоем в работе государственных реестров сервисные центры МВД с 20 декабря 2024 года вынуждены были приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца. Также временно не предоставлялись услуги уполномоченным представителям, которые обращались для получения услуг в интересах других лиц по нотариальной доверенности. Сейчас государственные реестры работают и предоставление услуг в сервисных центрах МВД восстановлено.