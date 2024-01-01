Из-за хакерской атаки услуги для водителей стали недоступны

Из-за хакерской атаки россиян 18-19 декабря на государственные реестры Украины пострадали также и базы данных для водителей и автовладельцев. В частности, Главный сервисный центр МВД сообщил, что приостановил предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами.

На самом деле войти в “Кабинет водителя”, который давал возможность заказать услуги, возможно, в частности, через “Дія подпись”. Однако из документов там только водительское удостоверение, нет свидетельство о регистрации транспортных средств.

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Сейчас невозможно совершить таких действий, связанных со сменой владельца:

по договору купли-продажи, заключенным в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дию;

по договору дарения, мены, по наследству по наследству

по договору лизинга, биржевой сделке биржевой сделке;

выбраковки.

По версии МВД, остаются доступными услуги:

первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за границы);

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков бронирование заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение надлежащего пользователя.

Впрочем, на самом деле назначение надлежащего пользователя через Дію не работает. Специалисты МВД утверждают, что работают над восстановлением работы реестра, однако никаких прогнозов по восстановлению системы не предоставляют.