Как узнать стоимость перерегистрации авто

Калькулятор стоимости регистрационных действий
Автовладельцы часто продают и покупают машины, восстанавливают утраченные или поврежденные документы. Перед обращением в сервисный центр МВД граждане желают узнать, какую сумму средств необходимо брать с собой, чтобы получить услугу. В таких случаях в случае пригодится “Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств”.
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Онлайн-сервис размещен на сайте Главного сервисного центра МВД. Этот функционал доступен для владельцев транспортных средств, бесплатный и простой в использовании.
Калькулятор предоставляет возможность пользователям рассчитать, сколько будет стоить услуга и государственные сборы в сервисном центре МВД.
Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:
- административную услугу;
- платный или бесплатный номерной знак;
- каким будет налог от второй продажи транспортного средства;
- какая сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового авто.
Также проверить наличие платных комбинаций и выбрать желанный номерной знак возможно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке. Онлайн-сервис очень прост: номерные знаки сгруппированы по категориям, поэтому гражданин имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот или сразу вбить в поиск желаемую комбинацию.
После получения информации о стоимости номерного знака и услуги регистрационных действий с транспортными средствами можно обратиться в ближайший сервисный центр МВД для получения услуги.