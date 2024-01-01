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Перерегистрация авто закончилась задержанием гражданина

На Николаевщине предоставления услуги перерегистрации авто закончилось вызовом полиции. Гражданин обратившийся сервисного центра МВД был в розыске.
Перерегистрация авто может закончиться задержанием полицией - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Перерегистрация авто закончилась задержанием

Евгений Гудущан
logo10 сентября, 14:46
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В сервисный центр МВД Вознесенска обратился посетитель для перерегистрации автомобиля Volvo S60. В результате гражданин был передан полицейским.

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Администратор начал проверку автомобиля по имеющимся базам и обнаружил, что с автомобилем все в порядке. А вот гражданин - получатель услуги значится в розыске. Регистрационные действия были приостановлены, а все материалы дела и сам гражданин переданы работникам полиции.

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