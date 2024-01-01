Перерегистрация авто закончилась задержанием гражданина

В сервисный центр МВД Вознесенска обратился посетитель для перерегистрации автомобиля Volvo S60. В результате гражданин был передан полицейским.

Читайте также: Уже известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении в управлении автомобилем

Администратор начал проверку автомобиля по имеющимся базам и обнаружил, что с автомобилем все в порядке. А вот гражданин - получатель услуги значится в розыске. Регистрационные действия были приостановлены, а все материалы дела и сам гражданин переданы работникам полиции.