Перереєстрація авто закінчилась затриманням громадянина

До сервісного центру МВС Вознесенська звернувся відвідувач для перереєстрації автомобіля Volvo S60. В результаті громадянин був переданий поліцейським.

Читайте також: Вже відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження у керуванні автомобілем

Адміністратор розпочав перевірку автівки за наявними базами та виявив, що з автомобілем все гаразд. А от громадянин - отримувач послуги значиться в розшуку. Реєстраційні дії було призупинено, а всі матеріали справи та сам громадянин передані працівникам поліції.