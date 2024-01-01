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Перереєстрація авто закінчилась затриманням громадянина

На Миколаївщині надання послуги перереєстрації авто закінчилось викликом поліції. Громадянин що звернувся сервісного центру МВС був у розшуку.
Перереєстрація авто може закінчитись затриманням поліцією - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Перереєстрація авто закінчилась затриманням

Євген Гудущан
logo10 вересня, 14:40
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До сервісного центру МВС Вознесенська звернувся відвідувач для перереєстрації автомобіля Volvo S60. В результаті громадянин був переданий поліцейським.

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Адміністратор розпочав перевірку автівки за наявними базами та виявив, що з автомобілем все гаразд. А от громадянин - отримувач послуги значиться в розшуку. Реєстраційні дії було призупинено, а всі матеріали справи та сам громадянин передані працівникам поліції.

#Автоподія #Новини