Як дізнатись вартість перереєстрації авто

Автовласники часто продають і купують автівки, відновлюють втрачені чи пошкоджені документи. Перед зверненням до сервісного центру МВС громадяни бажають дізнатись, яку суму коштів необхідно брати з собою, аби отримати послугу. У таких випадках в пригоді стане “Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів”.

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Онлайн-сервіс розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС. Цей функціонал доступний для власників транспортних засобів, безкоштовний і простий у використанні.

Калькулятор надає можливість користувачам розрахувати, скільки коштуватиме послуга та державні збори у сервісному центрі МВС.

Сервіс онлайн-розрахунку вартості враховує:

адміністративну послугу;

платний чи безкоштовний номерний знак;

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Також перевірити наявність платних комбінацій та обрати омріяний номерний знак можливо на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням. Онлайн-сервіс дуже простий: номерні знаки згруповані за категоріями, тож громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки або одразу вбити в пошук бажану комбінацію.

Після отримання інформації щодо вартості номерного знаку та послуги реєстраційних дій з транспортними засобами можна звернутися до найближчого сервісного центру МВС для отримання послуги.