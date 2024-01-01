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Через хакерську атаку послуги для водіїв стали недоступні

Реєстри МВС призупинили надання деяких послуг, зокрема, у "Кабінеті водія" та Сервісних центрах МВС.
Збій у базах даних МВС: які послуги працюють - Auto24

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Електронні реєстри МВС не доступні

Сергій Матусяк
logo20 грудня, 10:35
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Через хакерську атаку росіян 18-19 грудня на державні реєстри України постраждали також і бази даних для водіїв та автовласників. Зокрема, Головний сервісний центр МВС повідомив, що призупинив надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами.

Насправді увійти у “Кабінет водія”, який давав можливість замовити послуги, можливо, зокрема, через “Дія підпис”. Однак з документів там лише посвідчення водія, нема свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів.

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Наразі неможливо вчинити таких дій, повʼязаних зі зміною власника:

  • за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
  • за договором дарування, міни, за спадщиною
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • вибракування.

За версією МВС, залишаються доступним послуги:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (приймання іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

Втім, насправді призначення належного користувача через Дію не працює. Фахівці МВС стверджують, що працюють над відновленням роботи реєстру, однак жодних прогнозів щодо відновлення системи не надають.

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