Через хакерську атаку послуги для водіїв стали недоступні

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Електронні реєстри МВС не доступні
Через хакерську атаку росіян 18-19 грудня на державні реєстри України постраждали також і бази даних для водіїв та автовласників. Зокрема, Головний сервісний центр МВС повідомив, що призупинив надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами.
Насправді увійти у “Кабінет водія”, який давав можливість замовити послуги, можливо, зокрема, через “Дія підпис”. Однак з документів там лише посвідчення водія, нема свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів.
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Наразі неможливо вчинити таких дій, повʼязаних зі зміною власника:
- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
- за договором дарування, міни, за спадщиною
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- вибракування.
За версією МВС, залишаються доступним послуги:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (приймання іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
Втім, насправді призначення належного користувача через Дію не працює. Фахівці МВС стверджують, що працюють над відновленням роботи реєстру, однак жодних прогнозів щодо відновлення системи не надають.