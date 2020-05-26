Bentley Motors відновив виробництво, ввівши 250 нових правил через які час виробництва авто збільшився удвічі

Компанія Bentley Motors відновила виробництво за новими правилами – британському виробникові довелося розробити пакет заходів, необхідних для забезпечення безпеки співробітників на своєму заводі в Крю, який був відкритий минулого тижня.

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Після реорганізації підприємства і введення 250 нових правил роботи, Bentley перша з британських автовиробників отримала урядовий сертифікат COVID-19 secure.

Правила спрямовані на зниження ймовірності поширення коронавірусу. Наприклад, входи на фабрику були переобладнані, щоб уникнути скупчення людей. На підприємстві ввели односторонній рух для всіх людських і транспортних потоків, а також перепланували туалети, щоб скоротити кількість людей, які можуть їх використовувати одночасно. До того ж всі співробітники Bentley тепер повинні носити медичні маски на території заводу, а ті, у кого є можливість працювати з дому, повинні працювати віддалено.

Виробництво було перезапущене з моделей Bentayga і Mulsanne, а наступного тижня до них додадуться Continental GT і Flying Spur. Проте виробництво буде працювати приблизно на 50 відсотків потужності протягом «декількох тижнів», відзначають в Bentley, оскільки час виготовлення кожного автомобіля через вжиті заходи зріс вдвічі.

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