Bentley Motors возобновил производство, введя 250 новых правил за время производства авто увеличился вдвое

Компания Bentley Motors возобновила производство по новым правилам – британскому производителю пришлось разработать пакет мер, необходимых для обеспечения безопасности сотрудников на своем заводе в Крю, который был открыт на прошлой неделе.

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После реорганизации предприятия и введения 250 новых правил работы, Bentley первая из британских автопроизводителей получила правительственный сертификат COVID-19 secure.

Правила направлены на снижение вероятности распространения коронавируса. Например, входы на фабрику были переоборудованы, чтобы избежать скопления людей. На предприятии ввели одностороннее движение для всех людских и транспортных потоков, а также перепланировали туалеты, чтобы сократить количество людей, которые могут их использовать одновременно. К тому же все сотрудники Bentley теперь должны носить медицинские маски на территории завода, а те, у кого есть возможность работать из дома, должны работать удаленно.

Производство было перезапущено из моделей Bentayga и Mulsanne, а на следующей неделе к ним добавятся Continental GT и Flying Spur. Однако производство будет работать примерно на 50 процентов мощности в течение «нескольких недель», отмечают в Bentley, поскольку время изготовления каждого автомобиля из-за принятых мер возросло вдвое.

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