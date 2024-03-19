Bentley відкладає випуск першого електромобіля через проблеми з програмним забезпеченням. Це також відсуває плани повністю перейти лише на електрику з 2030 до 2033 року.

Спочатку Bentley мав намір представити свою першу чисто електричну модель у 2025 році, але цього більше не відбувається. Генеральний директор Адріан Холлмарк розповів Automotive News Europe, що випуск EV відкладено на рік через технічні проблеми, спричинені програмним забезпеченням, а також через «проблеми, пов’язані з платформою».

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Очікується, що перший електромобіль Crewe вийде з конвеєра ближче до кінця 2026 року, але поставки клієнтам почнуться не раніше 2027 року.

Крім того, Autocar дізнався, що Bentley також відкладає свою мету стати повністю електричним до кінця десятиліття. Згідно з новим планом, британська марка надрозкішних автомобілів хоче повністю позбутися бензинових автомобілів до 2033 року. Трирічна відстрочка дозволить компанії інвестувати більше в гібриди, що підключаються до електромережі, щоб забезпечити більш плавний перехід до електромобілів на початку наступного десятиліття.

Перший електромобіль виготовлятиметься вдома у Великій Британії та базуватиметься на електричній платформі Premium, спільно розробленій Porsche та Audi. Нещодавно були представлені перші моделі на спільній базі: Macan другого покоління в січні та Q6 E-Tron на початку цього тижня. Хоча всі три бренди знаходяться під парасолькою Volkswagen Group, Audi технічно володіє Bentley (а також Lamborghini і Ducati) з 2022 року.

Рішення відкласти EV не повинно стати несподіванкою, враховуючи, що Macan і Q6 E-Tron також повинні були вийти раніше, згідно з початковими оголошеннями. Перед появою першої моделі з нульовим рівнем викидів Bentley готується запустити високоефективну гібридну установку на основі двигуна V8. Він опосередковано замінить поважний W12, який, на жаль, йде з виробництва через примхи екологів.

Глава компанії визнає, що Bentley передбачала, що попит на гібриди знизиться ближче до кінця десятиліття, але тепер очікується, що він зросте. Отже, висококласний автовиробник вкладає «сотні мільйонів» у нову хвилю PHEV, які залишаться у продажу на початку наступного десятиліття, щоб задовольнити попит.

Пізніше в 2024 році ми побачимо цю потужну установку V8 PHEV у GT, GTC і Flying Spur. Поточний V6 PHEV залишиться, а Bentayga збереже свою чисту бензинову силову установку до 2026 року, коли цей шикарний позашляховик стане електричним.

EV, який зараз відкладається, не замінить існуючу модель, оскільки це буде зовсім інший продукт. Коли він все-таки з’являється, він отримує гарячішу версію Speed, рекламовану як «батареї W12» з електродвигунами, розробленими для забезпечення на 50-100 відсотків більшої потужності, ніж ДВС. На даний момент найпотужнішою моделлю на цій платформі PPE є Porsche Macan Turbo з потужністю 630 к.с. і крутним моментом 1130 Нм.

Акумулятори, які будуть встановлюватися в перший електромобіль Bentley, вистачать на 563-724 кілометри на одному заряді, згідно з заявою, зробленою минулого року Hallmark. Щоб зарядити акумулятор з 10 до 80 відсотків, знадобиться менше 20 хвилин.

На даний момент Bentayga є беззаперечним королем продажів з 44-відсотковою часткою від загального обсягу в 2023 році. Далі йде Continental GT/GTC з 31 відсотком, а Flying Spur займає останнє місце на подіумі з 25-відсотковим показником. У 2023 році загальні поставки впали на 11 відсотків до 13 560 одиниць.