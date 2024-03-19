Bentley откладывает выпуск первого электромобиля из-за проблем с программным обеспечением. Это также отодвигает планы полностью перейти только на електрички с 2030 до 2033 года.

Изначально Bentley намеревался представить свою первую чисто электрическую модель в 2025 году, но этого больше не происходит. Генеральный директор Адриан Холлмарк рассказал Automotive News Europe, что выпуск EV отложен на год из-за технических проблем, вызванных программным обеспечением, а также из-за "проблем, связанных с платформой".

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Ожидается, что первый электромобиль Crewe выйдет с конвейера ближе к концу 2026 года, но поставки клиентам начнутся не раньше 2027 года.

Кроме того, Autocar узнал, что Bentley также откладывает свою цель стать полностью электрическим до конца десятилетия. Согласно новому плану, британская марка сверх роскошных автомобилей хочет полностью избавиться от бензиновых автомобилей к 2033 году. Трехлетняя отсрочка позволит компании инвестировать больше в гибриды, подключаемые к электросети, чтобы обеспечить более плавный переход к электромобилям в начале следующего десятилетия.

Первый электромобиль будет производиться дома в Великобритании и базироваться на электрической платформе Premium, совместно разработанной Porsche и Audi. Недавно были представлены первые модели на совместной базе: Macan второго поколения в январе и Q6 E-Tron в начале этой недели. Хотя все три бренда находятся под зонтиком Volkswagen Group, Audi технически владеет Bentley (а также Lamborghini и Ducati) с 2022 года.

Решение отложить EV не должно стать неожиданностью, учитывая, что Macan и Q6 E-Tron также должны были выйти раньше, согласно первоначальным объявлениям. Перед появлением первой модели с нулевым уровнем выбросов Bentley готовится запустить высокоэффективную гибридную установку на основе двигателя V8. Он косвенно заменит почтенный W12, который, к сожалению, уходит с производства из-за прихотей экологов.

Глава компании признает, что Bentley предсказывала, что спрос на гибриды снизится ближе к концу десятилетия, но теперь ожидается, что он возрастет. Итак, высококлассный автопроизводитель вкладывает "сотни миллионов" в новую волну PHEV, которые останутся в продаже в начале следующего десятилетия, чтобы удовлетворить спрос.

Позже в 2024 году мы увидим эту мощную установку V8 PHEV в GT, GTC и Flying Spur. Текущий V6 PHEV останется, а Bentayga сохранит свою чистую бензиновую силовую установку до 2026 года, когда этот шикарный внедорожник станет электрическим.

EV, который сейчас откладывается, не заменит существующую модель, поскольку это будет совсем другой продукт. Когда он все-таки появляется, он получает более горячую версию Speed, рекламируемую как "батареи W12" с электродвигателями, разработанными для обеспечения на 50-100 процентов большей мощности, чем ДВС. На данный момент самой мощной моделью на этой платформе PPE является Porsche Macan Turbo с мощностью 630 л.с. и крутящим моментом 1130 Нм.

Аккумуляторы, которые будут устанавливаться в первый электромобиль Bentley, хватит на 563-724 километра на одном заряде, согласно заявлению, сделанному в прошлом году Hallmark. Чтобы зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов, понадобится менее 20 минут.

На данный момент Bentayga является безоговорочным королем продаж с 44-процентной долей от общего объема в 2023 году. Далее следует Continental GT/GTC с 31 процентом, а Flying Spur занимает последнее место на подиуме с 25-процентным показателем. В 2023 году общие поставки упали на 11 процентов до 13 560 единиц.