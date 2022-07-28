Батарейний Bentley, у розробку якого вклали майже три мільярди доларів, доведеться чекати до 2026 року.

Видання Automotive News Europe з'ясувало, що Bentley не поспішає з запуском своєї першої серійної моделі на електриці, яка є важливою частиною стратегії Beyond100 та у створення якої інвестували значну суму у розмірі трьох мільярдів доларів.

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Мало того, прем'єру електромобіля пересунули з 2025 на 2026 рік. Глава Bentley Адріан Холлмарк наголосив, що затримка не пов'язана з проблемами софту, з якими зіткнулися інші марки концерну Volkswagen.

У середині липня деякі європейські ЗМІ поставили під сумнів швидку електрифікацію концерну Volkswagen AG та марок, які йому належать. Тоді йшлося про майбутні електрокари Audi, Porsche та Bentley — журналісти з'ясували, що їхній запуск вимушено відкладено через проблеми з софтом. Причому відставання від графіка обчислюється роками: Audi може на три роки відкласти прем'єру нового флагмана, Bentley ризикує не перейти на повністю електричні моделі до 2030 року, а у Porsche під загрозою швидка прем'єра «батарейного» Macan.

Тепер у Bentley прояснили ситуацію. Електрифікація справді відкладається: перший електромобіль марки буде випущений не 2025 року, як передбачалося спочатку, а 2026-го. За словами Холлмарка, затримка технічно є питанням “кілька місяців”. Він також запевнив, що проблема не пов'язана із софтом.

Про перший серійний електрокар Bentley відомо, що він коштує понад 250 тисяч євро, а в рух його наводитиме установка на 1,4 тисячі кінських сил. Розгін із місця до 100 кілометрів на годину займе півтори секунди.

Bentley дотримується стратегії Five-in-Five: за п'ять років компанія випустить п'ять електромобілів, і до 2030 року автовиробник має намір відмовитися від машин з традиційними двигунами.