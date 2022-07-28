Батарейный Bentley, в разработку которого вложили почти три миллиарда долларов, придется ждать до 2026 года.

Издание Automotive News Europe выяснило, что Bentley не спешит с запуском своей первой серийной модели на электричестве, важной частью стратегии Beyond100 и в создание которой инвестировали значительную сумму в размере трех миллиардов долларов.

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Более того, премьера электромобиля была передвинута с 2025 на 2026 год. Глава Bentley Адриан Холлмарк подчеркнул, что задержка не связана с проблемами софта, с которыми столкнулись другие марки концерна Volkswagen.

В середине июля некоторые европейские СМИ поставили под сомнение скорую электрификацию концерна Volkswagen AG и принадлежащих ему марок. Тогда речь шла о будущих электрокарах Audi, Porsche и Bentley — журналисты выяснили, что их запуск вынужденно отложен из-за проблем с софтом. Причем отставание от графика исчисляется годами: Audi может на три года отложить премьеру нового флагмана, Bentley рискует не перейти на полностью электрические модели до 2030 года, а у Porsche под угрозой быстрая премьера «батарейного» Macan.

Теперь у Bentley прояснили ситуацию. Электрификация действительно откладывается: первый электромобиль марки будет выпущен не в 2025 году, как предполагалось изначально, а в 2026-м. По словам Холлмарка, задержка технически является вопросом "нескольких месяцев". Он также заверил, что проблема не связана с софтом.

О первом серийном электрокаре Bentley известно, что он стоит более 250 тысяч евро, а в движение его будет приводить установка на 1,4 тысячи лошадиных сил. Разгон с места до 100 километров в час займет полторы секунды.

Bentley следует стратегии Five-in-Five: за пять лет компания выпустит пять электромобилей, и к 2030 году автопроизводитель намерен отказаться от машин с традиционными двигателями.