Bentley завершила випробування гран-турера Batur за 2 мільйони доларів. Тести нової моделі проводили протягом року.

Компанія Bentley завершила розробку колекційного купе Batur. Тираж моделі складе всього 18 екземплярів, останній з них буде готовий до кінця 2024 року.

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В ательє Mulliner для Batur виготовили 800 нових компонентів, від фар до роздрукованих із золота перемикачів у салоні. Двигун – W12 6.0 з двома турбокомпресорами. Це найпотужніша версія двигуна Continental GT з віддачею 750 кінських сил.

Випробування зайняли 58 тижнів і тепер ніщо не заважає британцям розпочати складання 18 клієнтських машин. Виробництво кожної триватиме чотири місяці, тому останній екземпляр буде завершено до кінця 2024 року.

Загалом тестові «Батури» проїхали понад 30 тисяч кілометрів різними дорогами і зазнали теплового навантаження, еквівалентного п'яти рокам в арізонській пустелі при +50 градусах за Цельсієм.

Обидва прототипи, що отримали імена Car Zero та Car Zero-Zerо, були виготовлені за стандартами якості, що застосовуються до товарних екземплярів. Для Batur знадобилося спроектувати 800 унікальних компонентів, у тому числі «крутилки» дефлекторів із золота.

Розробка одного двигуна W12 велася 100 тижнів. Агрегату замінили впуск, модернізували турбокомпресори та систему охолодження, а також підняли віддачу до 750 кінських сил.

Під кузовом купе ховається просунуте шасі. Тут використовується адаптивна трикамерна пневмопідвіска, електромеханічні стабілізатори, диференціал підвищеного тертя з електронним керуванням, задні колеса, що підрулюють, і система векторизації тяги.

Аеродинамічне "оперення" Batur можна зробити не тільки з вуглепластику, але і "рослинного" композиту, а салон оббитий мікрофіброю Dinamica, італійською шкірою рослинного дублення або "низьковуглецевої" шкірою з Шотландії.

Все це дасть мільйони різноманітних комбінацій декору. Наприклад, Batur Car Zero пофарбований у фіолетовий відтінок Purple Sector з вкрапленнями видимого вуглепластику.

Основний колір радіаторної решітки — Gloss Dark Titanium, хоча при наближенні видно, що він розбавлений фіолетовими центральними секторами осередків з темною периферією. Оперувальні лінії, які візуально подовжують капот, зроблені в кольорі Satin Titanium. Оздоблення коліс діаметром 22 дюйми – це поєднання глянсового та сатинованого Black Crystal.