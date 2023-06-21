Bentley завершила испытание гран-турера Batur за 2 миллиона долларов. Тесты новой модели заняли больше года.

Компания Bentley завершила разработку коллекционного купе Batur. Тираж модели составит всего 18 экземпляров, и последний будет готов к концу 2024 года.

Читайте также: Кризис не касается люксовых автобрендов: Bentley увеличил доходы на 82%

В ателье Mulliner для Batur изготовили 800 новых компонентов от фар до распечатанных из золота переключателей в салоне. Двигатель – W12 6.0 с двумя турбокомпрессорами. Это самая мощная версия двигателя Continental GT с отдачей 750 лошадиных сил.

Испытания заняли 58 недель и теперь ничто не мешает британцам приступить к сборке 18 клиентских машин. Здание каждой продлится четыре месяца, поэтому последний экземпляр будет завершен до конца 2024 года.

В общей сложности тестовые «Батуры» проехали более 30 тысяч километров разными дорогами и испытали тепловую нагрузку, эквивалентную пяти годам в аризонской пустыне при +50 градусах по Цельсию.

Оба прототипа, получившие имена Car Zero и Car Zero-Zerо, были изготовлены по стандартам качества, применяемым к товарным экземплярам. Для Batur понадобилось спроектировать 800 уникальных компонентов, в том числе "крутилки" дефлекторов из переработанного золота.

Разработка одного двигателя W12 велась 100 недель. Агрегату заменили впуск, модернизировали турбокомпрессоры и систему охлаждения, а также подняли отдачу до 750 лошадиных сил.

Под кузовом купе скрывается продвинутое шасси. Здесь используется адаптивная трехкамерная пневмоподвеска, электромеханические стабилизаторы, дифференциал повышенного трения с электронным управлением, подруливающие задние колеса и система векторизации тяги.

Аэродинамическое "оперение" Batur можно сделать не только из углепластика, но и "растительного" композита, а салон обит микрофиброй Dinamica, итальянской кожей растительного дубления или "низкоуглеродистой" кожей из Шотландии.

Все это даст миллионы всевозможных комбинаций декора. К примеру, Batur Car Zero окрашен в фиолетовый оттенок Purple Sector с вкраплениями видимого углепластика. Основной цвет радиаторной решетки – Gloss Dark Titanium, хотя при приближении видно, что он разбавлен фиолетовыми центральными секторами ячеек с темной периферией. Оперирующие линии, визуально удлиняющие капот, сделаны в цвете Satin Titanium. Отделка колес диаметром 22 дюйма – это сочетание глянцевого и сатинированного Black Crystal.