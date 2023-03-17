Bentley опубликовал отчет о рекордной прибыли в 2022 году, увеличившейся на 82% благодаря росту продаж Bentayga.

В прошлом году бренд класса люкс получил 708 миллионов евро операционной прибыли, что почти вдвое превышает прибыль в 2021 году.

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Возможно, 2022 год был трудным для некоторых автопроизводителей, но не для Bentley. Знаковый британский бренд только имел лучшие финансовые показатели за всю историю, опубликовав операционную прибыль в 708 миллионов евро. На текущих рынках это составляет 751 миллион долларов США, что на 82 процента больше, чем в 2021 году. Кстати, в прошлом году Bentley заработала 389 миллионов евро.

Когда вы вернетесь дальше назад, результаты еще более впечатляющие. В 2018 году Bentley была в минусе с операционным ущербом в 288 миллионов евро. 2019 стал шагом в правильном направлении, получив прибыль в 65 миллионов евро. Цифры упали в 2020 году – как это произошло почти повсюду после пандемии COVID – но все изменилось с показателями Bentley в 389 миллионов евро в 2021 году.

Что повлекло это изменение? В пресс-релизе о финансовых показателях за 2022 год генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк упоминает лучшую эффективность компании.

"Начиная с самого низкого 2018 года, вся команда Crewe интенсивно работала над реструктуризацией бизнес-модели, параллельно с запуском последовательных новых моделей и функций, являющихся лидерами в сегменте", - сказал он. «Прошлый год стал важной вехой на этом пути. С 2018 года была достигнута прибыль в размере почти 1 миллиарда евро, несмотря на беспрецедентный период сбоев и кризисов, включая Brexit, Covid, поставки полупроводников, Украину и экономическую нестабильность Великобритании».

Кроме того, покупательские привычки клиентов также являются причиной финансового бума. Короче говоря, покупатели тратят больше на варианты и изготовление по заказу. На этом фронте Bentley говорит, что коллекционные предметы ограниченной серии увеличили рентабельность продаж на 20,9 процента.

Конечно, рекордный год продаж с 15 174 проданными единицами тоже помогает. Лидером снова стал внедорожник Bentayga, на который пришлось 42 процента всех продаж Bentley в 2022 году. Continental GT и его вариант кабриолет захватили почти треть продаж, а Flying Spur получил 28 процентов благодаря частично гибридной модели.

«Мы будем сосредотачиваться на ценности потребителя, а не на объемах продаж, и будем адаптировать наш план в соответствии с ситуацией на развивающемся рынке», — сказал Холлмарк. «Однако наш хорошо сбалансированный экспортный успех, дисциплинированная структура управления затратами и способность максимизировать персонализацию индустриализированным способом, способствуя прибыльности, является хорошим основанием для продолжения этого успеха».