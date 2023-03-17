Bentley опублікував звіт про рекордний прибуток у 2022 році, він збільшився на 82% завдяки значним продажам кросовера Bentayga.

Минулого року бренд класу люкс Bentley отримав 708 мільйонів євро операційного прибутку, що майже вдвічі перевищує прибуток у 2021 році.

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Можливо, 2022 рік був важким для деяких автовиробників, але не для Bentley. Знаковий британський бренд щойно мав найкращі фінансові показники за всю історію, опублікувавши операційний прибуток у 708 мільйонів євро. На поточних ринках це становить 751 мільйон доларів США, що на 82 відсотки більше, ніж у 2021 році. До речі, минулого року Bentley заробила 389 мільйонів євро.

Коли ви повернетеся далі назад, результати ще більш вражаючі. У 2018 році Bentley була в мінусі з операційним збитком у 288 мільйонів євро. 2019 рік став кроком у правильному напрямку, отримавши прибуток у 65 мільйонів євро. Цифри впали у 2020 році – як це сталося майже всюди після пандемії COVID – але все змінилося з показниками Bentley у 389 мільйонів євро у 2021 році.

Що спричинило цю зміну? У пресреліз про фінансові показники за 2022 рік генеральний директор Bentley Адріан Холлмарк згадує кращу ефективність у компанії.

«Починаючи з найнижчого 2018 року, вся команда Crewe інтенсивно працювала над реструктуризацією бізнес-моделі, паралельно з запуском послідовних нових моделей і функцій, які є лідерами в сегменті», — сказав він. «Минулий рік став важливою віхою на цьому шляху. З 2018 року було досягнуто прибутку в розмірі майже 1 мільярда євро, попри безпрецедентний період збоїв і криз, включаючи Brexit, Covid, постачання напівпровідників, Україну та економічну нестабільність Великобританії».

Крім того, купівельні звички клієнтів також є причиною фінансового буму. Коротко кажучи, покупці витрачають більше на продукти на замовлення. На цьому фронті Bentley каже, що колекційні предмети обмеженої серії збільшили рентабельність продажів на 20,9 відсотка.

Звичайно, рекордний рік продажів із 15 174 проданими одиницями також сприяє. Лідером знову став позашляховик Bentayga, на який припало 42 відсотки всіх продажів Bentley у 2022 році. Continental GT та його варіант кабріолет захопили майже третину продажів, а Flying Spur отримав 28 відсотків завдяки частково гібридній моделі.

«Ми зосереджуватимемося на цінності споживача, а не на обсягах продажів, і адаптуватимемо наш план відповідно до ситуації на ринку, що розвивається», — сказав Холлмарк. «Однак наш добре збалансований експортний успіх, дисциплінована структура управління витратами та здатність максимізувати персоналізацію в індустріалізований спосіб, сприяючи прибутковості, є хорошою основою для продовження цього успіху».