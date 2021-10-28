Це чудова можливість для старту кар'єри в автомобільній індустрії, оскільки ті практиканти, які проявлять себе краще за інших, зможуть стати повноцінною частиною команди Bentley.

Bentley оголосила про найбільшу в своїй історії рекрутингову кампанію. Відкрито 113 вакансій для стажування на 2022 рік. “Нова кров” допоможе британському люксовому бренду досягти цілей стратегії Beyond100, встановлених на найближче століття.

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Особливо цікавлять Bentley молоді спеціалісти у секторах цифрових технологій, електротехніки, системної інженерії та екологічного виробництва. Приблизно 20% вакансій припадає на галузі розробки програмного забезпечення та науки про дані.

Найуспішнішим слухачам будуть запропоновані постійні посади в кількох відділах бізнесу, таких як виробництво, маркетинг і комунікації, системи та електротехніка та бізнес-менеджмент.

Доктор Карен Ланге, член правління з питань людських ресурсів, сказала: “Наші нові колеги відіграватимуть ключову роль у розвитку нашої діяльності, спрямованої на створення чистого майбутнього”. В рамках стратегії Beyond100, компанія Bentley націлена стати безвуглецевою у виробництві та продавати лише електричні транспортні засоби до 2030 року.

Заявки вже відкриті для студентів та молодих спеціалістів, підмайстри зможуть подати заяви з січня 2022 року. Ознайомитись з умовами стажування у Bentley можна ознайомитись на офіційному сайті британського виробника, звісно, англійською мовою.

Фото: Bentley оголошує рекордний за кількістю набір молодих спеціалістів / Bentley