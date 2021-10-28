Это отличная возможность для старта карьеры в автомобильной индустрии, поскольку те практиканты, которые проявят себя лучше других, смогут стать полноценной частью команды Bentley.

Bentley объявила о крупнейшей в своей истории рекрутинговой кампании. Открыто 113 вакансий для стажировки на 2022 год. "Новая кровь" поможет британскому люксовому бренду достичь целей стратегии Beyond100, установленных на ближайший век.

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Особенно интересуют Bentley молодые специалисты в секторах цифровых технологий, электротехники, системной инженерии и экологического производства. Примерно 20% вакансий приходится на области разработки программного обеспечения и науки о данных.

Самым успешным слушателям будут предложены постоянные должности в нескольких отделах бизнеса, таких как производство, маркетинг и коммуникации, системы и электротехника и бизнес-менеджмент.

Доктор Карен Ланге, член правления по вопросам человеческих ресурсов, сказала: “Наши новые коллеги будут играть ключевую роль в развитии нашей деятельности, направленной на создание чистого будущего”. В рамках стратегии Beyond100 компания Bentley нацелена стать безуглеродной в производстве и продавать только электрические транспортные средства к 2030 году.

Заявки уже открыты для студентов и молодых специалистов, подмастерья смогут подать заявления с января 2022 года. Ознакомиться с условиями стажировки в Bentley можно на официальном сайте британского производителя, конечно, на английском языке.

Фото: Bentley объявляет рекордный по количеству набор молодых специалистов / Bentley