Маршрут прокладений визначними місцями Шотландії, дегустацію віскі, ночівлю в розкішних готелях та вечері у ресторанах з мішленівськими зірками. Тур розрахований на чотири дні.

Bentley запрошує приєднатись до цьогорічного забігу з випивкою від свого заводу в Крю, графство Чешир, до району Спейсайд у Шотландії, де знаходиться маєток виробника скотча The Macallan’s. Однак приєднатися буде недешево.

Також цікаво: Як виглядають розкішні дорогі кросовери в бойовому спорядженні для бездоріжжя

Чотириденна подорож із серця Англії до Шотландії передбачає поїздку довжиною 644 кілометри, мальовничими дорогами Об’єднаного королівства. Учасники проїдуть Британський Пік-Дистрикт, Йоркшир-Дейлс та Крейгорнс на шляху до Спейсайд. Окрім чудових краєвидів, Bentley обіцяє “ексклюзивний досвід”, як-от вечеря на заводі Bentley, приготована ​​виключно з інгредієнтів, отриманих в радіусі 26 миль (41 км) від місця, і чотири ночі в унікальних розкішних номерах. Будуть також обіди та вечері у ресторанах з зірками Michelin, спостереження за справжніми зірками з шотландським королівським астрономом Кетрін Хейман та дегустація найкращих напоїв Macallan.

Для того, щоб приєднатись до подорожі, не обов’язково бути власником Bentley. Але за 11 350 фунтів стерлінгів (432 700 гривень за поточним курсом обміну) на особу пропонується користування транспортним засобом Bentley, а також повні послуги консьєржа, щоб задовольнити усі потреби в дорозі. Bentley планує таку подорож на чотири дати протягом цього року, щоб учасники могли насолоджуватись природою у різні пори року.

Фото: Bentley Pinnacle British Road Trip / Bentley