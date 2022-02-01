Маршрут проложен по достопримечательностям Шотландии, включает дегустации виски, ночлегу в роскошных отелях и ужинам в ресторанах с мишленовскими звездами. Тур рассчитан на четыре дня.

Bentley приглашает присоединиться к забегу с выпивкой от своего завода в Крю, графство Чешир, до района Спейсайд в Шотландии, где находится имение производителя скотча The Macallan's. Однако присоединиться будет стоит дорого.

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Четырехдневное путешествие из сердца Англии в Шотландию предполагает поездку протяженностью 644 километра, по живописным дорогам Соединенного королевства. Участники проедут Британский Пик-Дистрикт, Йоркшир-Дейлс и Крейгорнс по пути в Спейсайд. Помимо великолепных пейзажей, Bentley обещает "эксклюзивный опыт", как ужин на заводе Bentley, приготовленный исключительно из ингредиентов, полученных в радиусе 26 миль (41 км) от места, и четыре ночи в уникальных роскошных номерах. Будут также обеды и ужины в ресторанах со звездами Michelin, наблюдение за настоящими звездами с шотландским королевским астрономом Кэтрин Хейман и дегустация лучших напитков Macallan.

Чтобы присоединиться к путешествию, не обязательно быть владельцем Bentley. Но за 11 350 фунтов стерлингов (432 700 гривен по текущему курсу обмена) на человека предлагается пользование транспортным средством Bentley, а также полные услуги консьержа, чтобы удовлетворить все потребности в пути. Bentley планирует такое путешествие на четыре даты в течение этого года, чтобы участники могли наслаждаться природой в разное время года.

Фото: Bentley Pinnacle British Road Trip / Bentley