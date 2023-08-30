Bentley відкликає кросовери Bentayga через ризик пожежі. На тисячах люксових кросоверів може виникнути витік палива.

Bentley відправила у ремонт пожежонебезпечні кросовери Bentayga. Як пише видання Carscoops, ризику схильні 3527 автомобілів, на яких пожежа може виникнути через перегрівання модуля паливного насоса і подальшого витоку палива.

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У червні компанія змінила конструкцію модуля, проте Bentayga, випущені з березня 2016 року по червень 2023-го, можуть виявитися проблемними. Для усунення небезпечного дефекту Bentley випустила ремонтний комплект із більш надійною проводкою.

Проблему з Bentayga було виявлено ще 2021 року, коли клієнти почали скаржитися на запах бензину в салоні люксового кросовера. Тоді Bentley запустила тривале розслідування. З'ясувалося, що причина – у витоку палива у верхній частині бензобака.

За певних умов, таких як висока температура повітря та недостатньо якісний бензин, ротори паливного насоса можуть заблокуватися. У цьому випадку Bentayga намагається усунути засмічення, створюючи навантаження на електропроводку та роз'єми. В результаті електроустаткування перегрівається, що може призвести до займання.

Bentley поки невідомо про травми або нещасні випадки, пов'язані з цією проблемою. Однак через потенційну небезпеку дефекту компанія вирішила відкликати 3527 автомобілів для заміни проводки.

У травні Bentley довелося відкликати Flying Spur з екранами, що «літають». Виявилося, що кронштейни, що їх утримують, були встановлені неправильно, і в разі аварії дисплей міг вилетіти з кріплень і травмувати пасажирів. На перевірку направили 1659 седанів 2021-2023 років.