Bentley отзывает кроссоверы Bentayga из-за риска пожара. На тысячах люксовых кроссоверов может возникнуть утечка топлива.

Bentley отправила в ремонт пожароопасные кроссоверы Bentayga. Как пишет издание Carscoops, риску подвержены 3527 автомобилей, на которых пожар может возникнуть из-за перегрева модуля топливного насоса и последующей утечки топлива.

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В июне компания изменила конструкцию модуля, однако Bentayga, выпущенные с марта 2016 по июнь 2023-го, могут оказаться проблемными. Для устранения опасного дефекта Bentley выпустила ремонтный комплект с более надежной проводкой.

Проблема с Bentayga была обнаружена еще в 2021 году, когда клиенты начали жаловаться на запах бензина в салоне люксового кроссовера. Тогда Bentley запустила длительное расследование. Выяснилось, что причина – утечка топлива в верхней части бензобака.

При определенных условиях, таких как высокая температура воздуха и недостаточно качественный бензин, роторы топливного насоса могут заблокироваться. В этом случае Bentayga пытается устранить засор, создавая нагрузку на электропроводку и разъемы. В результате электрооборудование перегревается, что может привести к возгоранию.

Bentley пока неизвестно о травмах или несчастных случаях, связанных с этой проблемой. Однако из-за потенциальной опасности дефекта компания решила отозвать 3527 автомобилей для замены проводки.

В мае Bentley пришлось отзывать Flying Spur с «летающими экранами». Оказалось, что удерживающие их кронштейны были установлены неправильно, и в случае аварии дисплей мог вылететь из креплений и травмировать пассажиров. На проверку направили 1659 седанов 2021-2023 годов.