Для оборонної підтримки України у протистоянні російському вторгненню Ісландія придбала десять бензовозів для потреб української армії.

“В Україні є великий попит на бензовози, які можуть перевозити паливо для армії, і уряд (України, – ред.) звернувся до дружніх держав із проханням допомогти у забезпеченні такими автомобілями”, – йдеться у повідомленні уряду Ісландії. Уряд Ісландії оперативно відреагував на ці прохання України.

До речі яку військову техніку днями передала Німеччина Україні

Було укладено контракти з європейським постачальником у цій сфері на закупівлю десяти вживаних бензовозів. Перші два автомобілі були доставлені минулого тижня, а інші мають прибути найближчими тижнями.

У Міністерстві закордонних справ Ісландії зазначають, що з початку російського повномасштабного вторгнення країна зосередилася на підтримці України відповідно до побажань і потреб та своїх можливостей.

“Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши вантажівки для перевезення нафтопродуктів, яких відчутно не вистачає, і бути швидкими, коли виникне така потреба», – заявила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Загальна вартість закупівлі автомобілів, їх управління та доставки становить 400 000 євро.