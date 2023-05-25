Для оборонной поддержки Украины в противостоянии российскому вторжению Исландия приобрела десять бензовозов для нужд украинской армии.

"В Украине большой спрос на бензовозы, которые могут перевозить топливо для армии, и правительство (Украина, - ред.) обратилось к дружественным государствам с просьбой помочь в обеспечении такими автомобилями", - говорится в сообщении правительства Исландии. Правительство Исландии оперативно отреагировало на эти просьбы Украины.

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Были заключены контракты с европейским поставщиком в этой сфере на закупку десяти б/у бензовозов. Первые два автомобиля были доставлены на прошлой неделе, а другие должны прибыть в ближайшие недели.

В Министерстве иностранных дел Исландии отмечают, что с начала российского полномасштабного вторжения страна сосредоточилась на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями и своими возможностями.

"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив грузовики для перевозки нефтепродуктов, которых ощутимо не хватает, и быть быстрыми, когда возникнет такая потребность", - заявила министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфь .

Общая стоимость закупки автомобилей, их управление и доставка составляет 400 000 евро.