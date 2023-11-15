Протягом минулого тижня вартість пального в країні була стабільною на більшості АЗК. Але ті компанії, які все ж таки переглянули ціни, притримуються нисхідного тренду.

З 6 по 14 жовтня середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,13 грн і становить 55,34 грн/л, А-95+ — на 0,02 грн — до 58,33 грн/л, дизпального — на 0,18 грн/л — до 55,62 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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З національних мереж тільки в AMIC відбулися зміни на стелі: А-95 у середньому здешевшав на 0,63 грн, до 53,69-55,49 грн/л, А-95+ — на 0,50 грн, до 56,49-56,99 грн/л, дизель — на 0,82 грн, до 54,69-55,49 грн/л.

Загалом основні події відбувались у дискаунт-сегменті. У цих мережах середня ціна на бензин А-95 зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,37 грн/л, А-95+ — на 0,12 грн, до 57,77 грн/л, дизельного пального — на 0,39 грн, до 54,47 грн/л.

В U.GO, VST і «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 зменшилась на 0,06–0,86 грн/л, ДП — на 0,15-0,87 грн/л. Крім того, дизпальне здешевшало в мережах RLS, Prime і «Фактор» на 0,50-1 грн/л.

Здешевшало на 1 грн/л пальне у мережах UPG й «Катрал»: ціна на А-95 становить 53,90 грн/л і 54,99 грн/л відповідно, на дизельное пальне — 53,90 грн/л і 54,79 грн/л відповідно. Також вартість пального на 1 грн зменшилась на АЗК мережі KLO: А-95 — до 54,39 грн/л, дизелю — до 54,29 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗК з 6 по 14 листопада 2023 р., грн/л:

Нагадаємо, що минулими вихідними відновили роботу заправки мережі «Авантаж 7» у Київській області, роботу яких було зупинено 2 листопада через позбавлення ліцензій на роздрібну торгівлю пальним. Наразі вартість бензину марки А-95 у мережі становить 49,95 грн/л, дизельного пального — 51,55 грн/л.

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», наразі спред між роздрібною і гуртовою ціною на дизпальне становить 7,78 грн/л, на бензин марки А-95 — 9,78 грн/л. Такі показники свідчать про досить непоганий потенціал для подальшого зниження цін на пальне у роздрібних мережах.