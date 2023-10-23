Нові правила ввезення пального через західний кордон створюють складнощі трейдерам. Через це виникають черги та зростають ціни.

Друга декада жовтня була досить напруженою для оптового ринку й закінчилась зростанням цін. Збільшення європейських котирувань і складна ситуація на кордоні – основні чинники, які визначали рух ринку.

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За минулий тиждень середня ціна на дизпальне в Середземномор'ї збільшилася на $41/т (до $922/т), а на півночі Європи — на $40/т (до $936/т). Невідомо, як розвиватиметься ситуація надалі, але наявне здорожчання містить у собі потенціал збільшення гуртових цін на 1,5 грн/л.

Зовнішній чинник накладається на досить нервову ситуацію з імпортом унаслідок проблем на кордоні. 17 жовтня до них додалися нововведення в оформленні документації, згідно з якими імпортер повинен показати повний ланцюжок руху пального від виробника до українського кордону й мати сертифікати якості й походження не тільки від постачальника, а й від виробника.

Окремі компанії зіткнулися з проблемою надання сертифікатів походження європейського палива від виробника. «Між країнами, які знаходяться в одній митній зоні, такі сертифікати не передбачено», – розповів один із трейдерів. «Митники вимагали подібний список документів і до 17 жовтня, але зараз все одно є відмови в розмитненні», — зазначили в іншій компанії. «Ми готувались до цього заздалегідь, збирали необхідні документи, але однаково одного документа не вистачає. Зараз чекаємо на нього», — кажуть трейдери. Вочевидь, для адаптації до нових правил знадобиться ще не один тиждень.

Зі слів операторів ринку, дуже важливо налагодити оперативне постачання дизельного пального, щоб уникнути дефіциту ресурсу на ринку країни. Водночас деякі співрозмовники не виключають виникнення у листопаді картини, притаманної українському ринку протягом останнього року: на поточному ажіотажі трейдери наконтрактують обсяги за високими цінами, а у листопади ринок знов зануриться у профіцит і збитки.