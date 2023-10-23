Новые правила ввоза горючего через западную границу создают сложности трейдерам. Поэтому возникают очереди и растут цены.

Вторая декада октября была достаточно напряженной для оптового рынка и закончилась ростом цен. Увеличение европейских котировок и сложная ситуация на границе – основные факторы, определяющие движение рынка.

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За прошедшую неделю средняя цена на дизтопливо в Средиземноморье увеличилась на $41/т (до $922/т), а на севере Европы – на $40/т (до $936/т). Неизвестно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но текущее удорожание включает в себя потенциал увеличения оптовых цен на 1,5 грн/л.

Внешний фактор накладывается на довольно нервную ситуацию с импортом по причине проблем на границе. 17 октября к ним добавились нововведения в оформлении документации, согласно которым импортер должен показать полную цепочку движения горючего от производителя к украинской границе и иметь сертификаты качества и происхождения не только от поставщика, но и от производителя.

Некоторые компании столкнулись с проблемой предоставления сертификатов происхождения европейского топлива от производителя. "Между странами, которые находятся в одной таможенной зоне, такие сертификаты не предусмотрены", - рассказал один из трейдеров. «Таможни требовали подобный список документов и до 17 октября, но сейчас все равно есть отказы в растаможке», — отметили в другой компании. «Мы готовились к этому заранее, собирали необходимые документы, но все равно одного документа не хватает. Сейчас ждем его», — говорят трейдеры. Очевидно, для адаптации к новым правилам понадобится еще не одна неделя.

По словам операторов рынка, очень важно наладить оперативную поставку дизельного горючего во избежание дефицита ресурса на рынке страны. В то же время, некоторые собеседники не исключают возникновения в ноябре картины, присущей украинскому рынку в течение последнего года: на текущем ажиотаже трейдеры наконтрактуют объемы по высоким ценам, а в ноябре рынок вновь погрузится в профицит и убытки.