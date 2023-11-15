В течение прошлой недели стоимость горючего была стабильной на большинстве АЗК. Но те компании, которые все же пересмотрели цены, придерживаются нисходящего тренда.

С 6 по 14 октября средняя стоимость бензина марки А-95 уменьшилась на 0,13 грн и составляет 55,34 грн/л, А-95+ - на 0,02 грн - до 58,33 грн/л, дизтоплива - на 0 ,18 грн/л - до 55,62 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Из национальных сетей только в AMIC произошли изменения: А-95 в среднем подешевел на 0,63 грн., до 53,69-55,49 грн./л, А-95+ — на 0,50 грн., до 56,49 грн. -56,99 грн/л, дизель – на 0,82 грн, до 54,69-55,49 грн/л.

В целом, основные события происходили в дискаунт-сегменте. В этих сетях средняя цена на бензин А-95 снизилась на 0,29 грн/л, до 54,37 грн/л, А-95+ — на 0,12 грн, до 57,77 грн/л, дизельного горючего 0,39 грн., до 54,47 грн./л.

У U.GO, VST и «БРСМ-Нефть» средняя стоимость А-95 уменьшилась на 0,06–0,86 грн/л, ГП — на 0,15–0,87 грн/л. Кроме того, дизтопливо подешевело в сетях RLS, Prime и «Фактор» на 0,50-1 грн/л.

Подешевело на 1 грн/л топливо в сетях UPG и «Катрал»: цена на А-95 составляет 53,90 грн/л и 54,99 грн/л соответственно, на дизельное топливо – 53,90 грн/л и 54,79 грн/л соответственно. Также стоимость горючего на 1 грн уменьшилась на АЗК сети KLO: А-95 – до 54,39 грн/л, дизеля – до 54,29 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗК с 6 по 14 ноября 2023 г., грн/л:

Напомним, что в минувшие выходные возобновили работу заправки сети «Авантаж 7» в Киевской области, работа которых была остановлена 2 ноября из-за лишения лицензий на розничную торговлю горючим. Стоимость бензина марки А-95 в сети составляет 49,95 грн/л, дизельного горючего — 51,55 грн/л.

Согласно данным Консалтинговой группы «А-95», спред между розничной и оптовой ценой на дизтопливо составляет 7,78 грн/л, на бензин марки А-95 — 9,78 грн/л. Такие показатели свидетельствуют о достаточно неплохом потенциале для дальнейшего снижения цен на топливо в розничных сетях.