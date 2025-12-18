Бензинові авто відвойовують позиції в Україні

Volkswagen Golf
За даними Укравтопрому, у листопаді 2025 року український автопарк поповнився 12,4 тисячі легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стійкий попит на класичні силові установки попри активне зростання сегмента електромобілів.
Структура ринку
Основний приріст забезпечив сегмент вживаних автомобілів. У листопаді було зареєстровано 10,1 тисячі бензинових авто з пробігом, що на 48 відсотків більше, ніж торік. Нових автомобілів з бензиновими двигунами зареєстровано 2,3 тисячі одиниць, приріст у цьому сегменті склав 27 відсотків.
Такий розподіл демонструє, що бензинові авто залишаються доступним і зрозумілим вибором для широкого кола споживачів, особливо на вторинному ринку, де ціна та простота обслуговування мають вирішальне значення.
Лідери серед нових бензинових авто
У сегменті нових легкових автомобілів з бензиновими двигунами лідерство утримують моделі масового та середнього класу з універсальним позиціонуванням. До п’ятірки найпопулярніших у листопаді увійшли:
- Renault Duster – 223 реєстрації
- Hyundai Tucson – 203 реєстрації
- Mazda CX-5 – 187 реєстрацій
- Skoda Kodiaq – 116 реєстрацій
- Skoda Octavia – 108 реєстрацій
Список підтверджує домінування кросоверів і практичних сімейних моделей, які поєднують прийнятну витрату пального, комфорт і відносно доступну вартість володіння.
Найпопулярніші вживані бензинові авто з імпорту
На ринку імпортованих автомобілів з пробігом впевнено лідирують моделі німецьких брендів, а також популярні кросовери з США. У листопаді найбільше реєстрацій отримали:
- Volkswagen Golf – 691 авто
- Volkswagen Tiguan – 587 авто
- Audi Q5 – 519 авто
- Nissan Rogue – 519 авто
- Audi A4 – 336 авто
Ці моделі традиційно користуються попитом завдяки поєднанню надійності, широкої пропозиції на закордонних ринках і розвиненої сервісної інфраструктури в Україні.
Підвищення податків
Зростання реєстрацій бензинових автомобілів у листопаді демонструє, що цей тип двигуна залишається важливим елементом українського авторинку. Попри активне просування електромобілів і гібридів, бензинові авто продовжують виконувати роль універсального рішення для щоденного користування, особливо у сегменті вживаних машин.
Ймовірно, у короткостроковій перспективі бензинові моделі значно збільшать частку ринку, особливо з огляду на скасування українською владою пільг на ввезення електромобілів.