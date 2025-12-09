Ринок електромобілів в Україні: підсумки листопада 2025 року

За даними Інституту досліджень авторинку, у листопаді 2025 року українці придбали 13,5 тисячі легкових електромобілів. Це трохи менше, ніж у жовтні (–2,3%), однак більш ніж удвічі більше, ніж торік (+143,8%). Такого стрибка наш ринок давно не бачив, і його причини добре проглядаються, якщо розкласти сегмент на частини.

Структура ринку

Основу становлять імпортовані вживані електромобілі — 56,1%, або 7569 машин. Уперше за багато місяців другим за обсягом сегментом стали не внутрішні перепродажі, а нові електрокари: 3154 перших реєстрацій, тобто 23,4%. І це історичний рекорд — уперше перетнуто позначку у три тисячі нових авто за місяць.

Вживані електромобілі на внутрішньому ринку зайняли 20,5% — це 2776 угод.

Порівняння з попередніми періодами виглядає показово: імпорт уживаних просів помісячно, але зріс у річному вимірі більш ніж у 2,5 раза; внутрішні перепродажі різко зменшились проти жовтня, але зросли проти минулого року. А от нові електромобілі показали феноменальне зростання одразу за двома напрямами: майже +29% за місяць і +252% за рік.

Чому так відбулося

Внутрішні перепродажі реагують на те, що відбувається тут і зараз. Покупці розвернулися в бік нових та щойно імпортованих авто — через наближення дати повернення ПДВ на розмитнення. Бажання взяти електрокар без українського пробігу досі сильне. Однак річне зростання вторинки — це вже інший сигнал: ринок просто пришвидшується, і електромобілі в ньому займають усе більшу частку.

Щодо імпорту — драйвером залишається саме ПДВ. Плюс 170% росту цього сегменту ринку — цифра, яка вражає навіть міжнародних аналітиків. Купують усі, хто давно планував і мав фінансову можливість. Легке падіння з місяця до місяця пов’язане з тим, що «американців» у листопаді замовляли менше — бо доставити їх до 1 січня вже неможливо.

Особливо тішить сегмент нових електромобілів. Український ринок нових авто слабкий за визначенням, але цього разу ми побачили справжній прорив: понад три тисячі реєстрацій та приріст у 252% за рік. Це величезний нереалізований потенціал, який офіційні дилери часто ігнорують. Попит закривають мультибрендові дилери, що поступово рухаються до офіційних форматів і здебільшого підтримують китайські бренди.

Та є й новий фактор: Китай запровадив заборону на експорт деяких моделей. Тому наступного року структура ринку нових електромобілів може суттєво змінитись — і через ПДВ, і через китайські обмеження».

Парк електромобілів в Україні: хто лідирує і чому

Станом на кінець листопада 2025 року парк електромобілів в Україні становить 214,7 тисячі одиниць. Левову частку — 210,3 тисячі — формують легковики. На комерційний сегмент припадає 4,4 тисячі електровантажівок та дев’ять електробусів.

Лідер у парку — Tesla. Її частка складає 20,2%. Це помітний розворот тенденцій: багато років першим був Nissan, який сьогодні має 17,4%. Третім тримається Volkswagen із часткою 12,2%.

Середній вік електрокарів — лише 5,6 року. Це наймолодший сегмент автомобільного парку України.