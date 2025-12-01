Китайський бренд BYD захопив 20 відсотків українського ринку нових авто

Український авторинок у листопаді продемонстрував результат, який ще рік тому видавався недосяжним. За даними AUTO-Consulting, українці придбали майже 8,5 тисяч нових автомобілів — це найвищий показник за останні кілька років. Динаміка вражає: плюс 7 відсотків до жовтня та плюс 61 відсоток до аналогічного періоду минулого року.

Ключовим чинником став завершальний етап дії пільг на ввезення та купівлю електромобілів. Споживачі фактично кинулися до дилерів, прагнучи встигнути скористатися податковими перевагами. Такий різкий сплеск активності перетворив листопад на місяць, що сформував новий баланс сил між брендами та змінив структуру попиту.

Домінування BYD

Бренд BYD утримує лідерство вже кілька місяців поспіль, але листопад став для нього рекордним. Частка компанії майже досягла позначки 20 відсотків. Тобто кожен п’ятий новий автомобіль у країні був китайського виробництва з емблемою BYD. Для порівняння: наступний за популярністю бренд Toyota відстав майже у 1,8 раза.

Примітно, що у переліку найпопулярніших моделей місяця вже шість моделей BYD. А BYD Leopard 3 почала серйозно претендувати на першість, наближаючись до показників багаторічного лідера — Renault Duster.

Усе це свідчить не лише про розширення присутності одного бренду, а й про системний зсув уподобань українських покупців у бік китайських електромобілів.

Електромобілі зайняли 40% ринку

Листопад увійшов в історію ще однією важливою цифрою: електромобілі становили 40 відсотків усіх продажів нових авто. Це логічний ефект дії пільг, однак важливо зазначити, що зростання частки електротранспорту тривало і до податкових змін. Ринок уже підготувався до стрімкішої електрифікації, попри загальні економічні та енергетичні ризики.

Додатковий фактор — цінова політика “сірих” дилерів, які привозять в Україну сотні китайських електромобілів. Вони продовжують конкурувати між собою, пропонуючи авто з максимальною комплектацією за мінімально можливу ціну.

У листопаді Zeekr зміцнив свої позиції настільки, що піднявся на шосте місце серед усіх брендів. Це суттєвий результат для компанії, яка лише два роки тому була майже невідомою пересічному українському покупцеві.

Хто не втримав позиції

Під натиском китайських електромобілів традиційні виробники втратили частину ринку. Hyundai, BMW і Audi продемонстрували спад, що пояснюється одразу кількома факторами.

По-перше, їхні електромобілі залишаються дорожчими, а з огляду на завершення пільгового періоду вибір споживача став максимально прагматичним. По-друге, виробники Кореї та Німеччини менш гнучкі у швидкому коригуванні цін і постачань, що створює вікно можливостей для китайських конкурентів.

У результаті топ-10 авторинку зазнав істотних змін. Нинішній розклад можна розглядати як першу хвилю масштабної трансформації, яку запускали ще кілька років на глобальному рівні. Україна, отримавши потужний імпорт електрокарів, просто пришвидшила цей процес.

Що означає рекорд для всього ринку

Листопад став місяцем аномальної активності. Грудень теж обіцяє бути насиченим — частина покупців, які сподівалися на продовження пільг, можуть спробувати придбати авто ще до зміни процедур реєстрації та можливого перегляду цін.

Однак у більш довгостроковій перспективі ринок очікує стабілізація. Частка електромобілів, найімовірніше, знизиться після завершення пільг, але тренд на електрифікацію залишиться. BYD та інші китайські бренди продовжать зміцнювати позиції, а конкуренція в сегменті стане жорсткішою.

Переосмислення стратегії цін, відновлення логістики та нові локальні вимоги можуть змінити структуру продажів у 2026 році, але саме листопад 2025 року вже можна вважати точкою, з якої український ринок увійшов у нову фазу — фазу домінування електромобілів та зростання впливу китайських автовиробників.