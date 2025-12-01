Китайский бренд BYD захватил 20 процентов украинского рынка новых авто

Украинский авторынок в ноябре продемонстрировал результат, который еще год назад казался недостижимым. По данным AUTO-Consulting, украинцы приобрели почти 8,5 тысяч новых автомобилей - это самый высокий показатель за последние несколько лет. Динамика впечатляет: плюс 7 процентов к октябрю и плюс 61 процент к аналогичному периоду прошлого года.

Ключевым фактором стал завершающий этап действия льгот на ввоз и покупку электромобилей. Потребители фактически бросились к дилерам, стремясь успеть воспользоваться налоговыми преимуществами. Такой резкий всплеск активности превратил ноябрь в месяц, сформировавший новый баланс сил между брендами и изменил структуру спроса.

Доминирование BYD

Бренд BYD удерживает лидерство уже несколько месяцев подряд, но ноябрь стал для него рекордным. Доля компании почти достигла отметки 20 процентов. То есть каждый пятый новый автомобиль в стране был китайского производства с эмблемой BYD. Для сравнения: следующий по популярности бренд Toyota отстал почти в 1,8 раза.

Примечательно, что в перечне самых популярных моделей месяца уже шесть автомобилей BYD. А модель BYD Leopard 3 начала серьезно претендовать на первенство, приближаясь к показателям многолетнего лидера - Renault Duster.

Все это свидетельствует не только о расширении присутствия одного бренда, но и о системном смещении предпочтений украинских покупателей в сторону китайских электромобилей.

Электромобили заняли 40% рынка

Ноябрь вошел в историю еще одной важной цифрой: электромобили составили 40 процентов всех продаж новых авто. Это логический эффект действия льгот, однако важно отметить, что рост доли электротранспорта продолжался и до налоговых изменений. Рынок уже подготовился к стремительной электрификации, несмотря на общие экономические и энергетические риски.

Дополнительный фактор - ценовая политика “серых” дилеров китайских автомобилей. Они продолжают использовать агрессивную стратегию: максимальная комплектация за минимально возможную цену.

В ноябре Zeekr укрепил свои позиции настолько, что поднялся на шестое место среди всех брендов. Это существенный результат для компании, которая всего два года назад была почти неизвестной рядовому украинскому покупателю.

Кто не удержал позиции

Под натиском китайских электромобилей традиционные производители потеряли часть рынка. Hyundai, BMW и Audi продемонстрировали спад, что объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, их электромобили остаются дороже, а учитывая завершение льготного периода выбор потребителя стал максимально прагматичным. Во-вторых, производители Кореи и Германии менее гибкие в быстрой корректировке цен и поставок, что создает окно возможностей для китайских конкурентов.

В результате топ-10 авторынка претерпел существенные изменения. Нынешний расклад можно рассматривать как первую волну масштабной трансформации, которую запускали еще несколько лет на глобальном уровне. Украина, получив мощный импорт электрокаров, просто ускорила этот процесс.

Что означает рекорд для всего рынка

Ноябрь стал месяцем аномальной активности. Декабрь тоже обещает быть насыщенным - часть покупателей, которые надеялись на продление льгот, могут попробовать приобрести авто еще до изменения процедур регистрации и возможного пересмотра цен.

Однако в более долгосрочной перспективе рынок ожидает стабилизация. Доля электромобилей, скорее всего, снизится после завершения льгот, но тренд на электрификацию останется. BYD и другие китайские бренды продолжат укреплять позиции, а конкуренция в сегменте станет жестче.

Переосмысление стратегии цен, восстановление логистики и новые локальные требования могут изменить структуру продаж в 2026 году, но именно ноябрь 2025 года уже можно считать точкой, с которой украинский рынок вошел в новую фазу - фазу доминирования электромобилей и роста влияния китайских автопроизводителей.