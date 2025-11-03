BYD занял первое место на украинском авторынке в октябре

В октябре украинцы приобрели 7,8 тысяч новых легковых авто. Это самый высокий результат за последние 13 месяцев, сообщает Укравтопром. Объем продаж вырос на 33% по сравнению с октябрем 2024 года и на 14% относительно сентября 2025 года.

Лидером рынка стал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний показатель. Традиционные конкуренты - Toyota и Volkswagen - заняли вторую и третью позиции соответственно.

ТОП 10 брендов октября:

BYD - 1199 ед. (+552%) Toyota - 978 ед. (+44%) Volkswagen - 856 ед. (+136%) Skoda - 626 ед. (+55%) Renault - 494 ед. (-37%) Hyundai - 357 ед. (+85%) BMW - 302 ед. (-24%) Audi - 262 ед. (+38%) Zeekr - 259 ед. (+131%) Nissan - 196 ед. (+1%)

Бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx - еще один маркер изменения структуры спроса в пользу электротранспорта.

С начала года в Украине реализовано 60,7 тысяч новых авто - это на 3% больше, чем в период январь-октябрь 2024 года. Спрос растет, и все большую долю рынка занимают китайские электромобили.