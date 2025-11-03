BYD зайняв перше місце на українському авторинку в жовтні

У жовтні українці придбали 7,8 тисячі нових легкових авто. Це найвищий результат за останні 13 місяців, повідомляє Укравтопром. Обсяг продажів зріс на 33% порівняно з жовтнем 2024 року та на 14% відносно вересня 2025 року.

Читайте також: BYD Song Plus став найпопулярнішим автомобілем українського ринку

Лідером ринку став китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній показник. Традиційні конкуренти — Toyota та Volkswagen — зайняли другу й третю позиції відповідно.

ТОП 10 брендів жовтня:

BYD — 1199 од. (+552%) Toyota — 978 од. (+44%) Volkswagen — 856 од. (+136%) Skoda — 626 од. (+55%) Renault — 494 од. (-37%) Hyundai — 357 од. (+85%) BMW — 302 од. (-24%) Audi — 262 од. (+38%) Zeekr — 259 од. (+131%) Nissan — 196 од. (+1%)

Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx — ще один маркер зміни структури попиту на користь електротранспорту.

З початку року в Україні реалізовано 60,7 тисячі нових авто — це на 3% більше, ніж у період січень-жовтень 2024 року. Попит зростає, і все більшу частку ринку займають китайські електромобілі.