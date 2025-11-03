BYD зайняв перше місце на українському авторинку в жовтні

BYD
У жовтні українці придбали 7,8 тисячі нових легкових авто. Це найвищий результат за останні 13 місяців, повідомляє Укравтопром. Обсяг продажів зріс на 33% порівняно з жовтнем 2024 року та на 14% відносно вересня 2025 року.
Лідером ринку став китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній показник. Традиційні конкуренти — Toyota та Volkswagen — зайняли другу й третю позиції відповідно.
ТОП 10 брендів жовтня:
- BYD — 1199 од. (+552%)
- Toyota — 978 од. (+44%)
- Volkswagen — 856 од. (+136%)
- Skoda — 626 од. (+55%)
- Renault — 494 од. (-37%)
- Hyundai — 357 од. (+85%)
- BMW — 302 од. (-24%)
- Audi — 262 од. (+38%)
- Zeekr — 259 од. (+131%)
- Nissan — 196 од. (+1%)
Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx — ще один маркер зміни структури попиту на користь електротранспорту.
З початку року в Україні реалізовано 60,7 тисячі нових авто — це на 3% більше, ніж у період січень-жовтень 2024 року. Попит зростає, і все більшу частку ринку займають китайські електромобілі.