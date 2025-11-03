Укр
BYD зайняв перше місце на українському авторинку в жовтні

Китайський бренд знову очолив рейтинг українського ринку нових авто.
BYD

Євген Гудущан
У жовтні українці придбали 7,8 тисячі нових легкових авто. Це найвищий результат за останні 13 місяців, повідомляє Укравтопром. Обсяг продажів зріс на 33% порівняно з жовтнем 2024 року та на 14% відносно вересня 2025 року.

Лідером ринку став китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній показник. Традиційні конкуренти — Toyota та Volkswagen — зайняли другу й третю позиції відповідно.

ТОП 10 брендів жовтня:

  1. BYD — 1199 од. (+552%)
  2. Toyota — 978 од. (+44%)
  3. Volkswagen — 856 од. (+136%)
  4. Skoda — 626 од. (+55%)
  5. Renault — 494 од. (-37%)
  6. Hyundai — 357 од. (+85%)
  7. BMW — 302 од. (-24%)
  8. Audi — 262 од. (+38%)
  9. Zeekr — 259 од. (+131%)
  10. Nissan — 196 од. (+1%)

Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx — ще один маркер зміни структури попиту на користь електротранспорту.

З початку року в Україні реалізовано 60,7 тисячі нових авто — це на 3% більше, ніж у період січень-жовтень 2024 року. Попит зростає, і все більшу частку ринку займають китайські електромобілі.

