Рынок электромобилей в Украине: итоги ноября 2025 года

По данным Института исследований авторынка, в ноябре 2025 года украинцы приобрели 13,5 тысяч легковых электромобилей. Это немного меньше, чем в октябре (–2,3%), однако более чем вдвое больше, чем в прошлом году (+143,8%). Такого скачка наш рынок давно не видел, и его причины хорошо просматриваются, если разложить сегмент на части.

Также интересно BYD стал безоговорочным лидером новых авто в Украине

Структура рынка

Основу составляют импортированные подержанные электромобили - 56,1%, или 7569 машин. Впервые за много месяцев вторым по объему сегментом стали не внутренние перепродажи, а новые электрокары: 3154 первых регистраций, то есть 23,4%. И это исторический рекорд - впервые пересечена отметка в три тысячи новых авто за месяц.

Подержанные электромобили на внутреннем рынке заняли 20,5% - это 2776 сделок.

Сравнение с предыдущими периодами выглядит показательно: импорт подержанных просел помесячно, но вырос в годовом измерении более чем в 2,5 раза; внутренние перепродажи резко уменьшились против октября, но выросли против прошлого года. А вот новые электромобили показали феноменальный рост сразу по двум направлениям: почти +29% за месяц и +252% за год.

Почему так произошло

Внутренние перепродажи реагируют на то, что происходит здесь и сейчас. Покупатели развернулись в сторону новых и только что импортированных авто - из-за приближения даты возврата НДС на растаможку. Желание взять электрокар без украинского пробега до сих пор сильное. Однако годовой рост вторички - это уже другой сигнал: рынок просто ускоряется, и электромобили в нем занимают все большую долю.

По импорту - драйвером остается именно НДС. Плюс 170% роста этого сегмента рынка - цифра, которая поражает даже международных аналитиков. Покупают все, кто давно планировал и имел финансовую возможность. Легкое падение из месяца в месяц связано с тем, что "американцев" в ноябре заказывали меньше - потому что доставить их до 1 января уже невозможно.

Особенно радует сегмент новых электромобилей. Украинский рынок новых авто слабый по определению, но на этот раз мы увидели настоящий прорыв: более трех тысяч регистраций и прирост в 252% за год. Это огромный нереализованный потенциал, который официальные дилеры часто игнорируют. Спрос закрывают мультибрендовые дилеры, постепенно движутся к официальным форматам и в основном поддерживают китайские бренды.

Но есть и новый фактор: Китай ввел запрет на экспорт некоторых моделей. Поэтому в следующем году структура рынка новых электромобилей может существенно измениться - и из-за НДС, и из-за китайских ограничений".

Парк электромобилей в Украине: кто лидирует и почему

По состоянию на конец ноября 2025 года парк электромобилей в Украине составляет 214,7 тысяч единиц. Львиную долю - 210,3 тысячи - формируют легковушки. На коммерческий сегмент приходится 4,4 тысячи электрогрузовиков и девять электробусов.

Лидер в парке - Tesla. Ее доля составляет 20,2%. Это заметный разворот тенденций: много лет первым был Nissan, который сегодня имеет 17,4%. Третьим держится Volkswagen с долей 12,2%.

Средний возраст электрокаров - всего 5,6 лет. Это самый молодой сегмент автомобильного парка Украины.